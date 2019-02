Familia crimen Almonte cree "sarcasmo" que absuelto incida en su personación

La familia de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), que en abril de 2013 acabó con la vida de una niña de ocho años y de su padre, cree "un sarcasmo" que el absuelto por estos hechos, Francisco Medina, incida en personarse en la causa como acusación particular.

Así lo indican en el escrito de alegaciones al recurso de apelación que Medina ha presentado ante la Audiencia Provincial de Huelva contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva que le denegaba la personación al no considerarlo, como él entendía, perjudicado por estos hechos.

En ese documento, al que ha tenido acceso Efe, precisan que esa insistencia de Francisco Medina es "como si un etarra que hubiese sido procesado y acusado en la Audiencia Nacional por entender el juzgado central de instrucción competente que había indicios criminales suficientes para ello, que hubiese estado en prisión provisional hasta ser absuelto, pretendiese personarse en unas diligencias previas que tuviesen la finalidad de proseguir con la investigación acompañando como acusación particular a los familiares víctimas de los delitos y a la AVT - Asociación de Víctimas del Terrorismo-, entre otras posibles acusaciones particulares y/o populares".

Cita parcialmente la representación de Medina en su recurso una sentencia del Tribunal Supremo en la que se acepta que sea parte una persona absuelta y una entidad al parecer porque habiendo nuevos acusados se podría concluir que aquellos habían sufrido perjuicios por la actuación de estos.

Sin embargo, entiende esta parte que "no es este el caso, pues hasta ahora sólo ha habido un sospechoso respecto al que los indicios criminales que había contra él hicieron que reiteradamente los tribunales acordaran mantener la prisión provisional para el mismo".

Además, añaden "imaginemos que las nuevas investigaciones apuntaran de nuevo al Sr. Medina y éste estuviese personado como acusación particular ¿Qué harían sus abogados? ¿Solicitarían a Su Señoría que aceptase su petición de renunciar como acusación particular y se personarían de nuevo como defensa? ¿Se opondrían como acusación particular a la nueva imputación-investigación del Sr. Medina?"

Tras esto, precisan que consideran que la jurisdicción que ha elegido esta persona no es la adecuada y haría bien en dirigirse a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar los perjuicios que crea haber sufrido.

Por todo ello, la familia espera que se tenga en cuenta este escrito para que, en su día, se desestime el recurso de apelación.