Familiares de desaparecidos demandan al Congreso de Guatemala una Comisión de Búsqueda

Familiares de los 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) demandaron hoy al Congreso la creación de una comisión para buscar a víctimas de este delito de lesa humanidad, en consonancia con la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Durante una caminata que realizaron por los alrededores del Organismo Legislativo, Ana Xuc, una indígena de una remota comunidad del departamento norteño de Alta Verapaz, comentó a Efe que busca a su padre, Clemente, y a su tío Guillermo.

Relató que según sus familiares, ambos desaparecieron allá por 1982 cuando ella apenas tenías dos años y medio.

"No los hemos encontrado y no sabemos dónde están", dijo mientras llevaba una pancarta en la que se leía: "Te buscamos entre los vivos, entre los muertos y en el camino. No nos detendremos hasta encontrarte".

La caminata fue convocada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y el Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos (Ciidh), entre otros.

En un comunicado, estas organizaciones, que integran el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala (GTDF), exigieron al Congreso aprobar la iniciativa de Ley 3590 presentada hace 11 años.

Esta iniciativa propone la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición.

Según el GTDF, los diputados "hacen caso omiso a las demandas de las más de 200.000 familias que esperan la búsqueda de los 45.000 desaparecidos".

"Es preocupante que no se apruebe" porque "solo está pendiente su tercera lectura", expresan las organizaciones.

En las afueras del Parlamento se colocaron cuadros con fotografías de algunos de los 45.000 desaparecidos que dejó el conflicto armado interno que acabó el 29 diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, tras 36 años de enfrentamientos.