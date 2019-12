Feijóo pide a la Abogacía del Estado que actúe "con rigor" y que no sea "moneda de cambio": "Las leyes no se negocian"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado este lunes en que el dictamen de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a Oriol Junqueras "no tenga nada que ver con el posible acuerdo entre el PSOE y ERC", dado que este órgano debe actuar "con rigor" y no convertirse en "moneda de cambio".

"Las leyes no se negocian y la defensa y representación en juicio de la Nación española no se puede negociar", ha dicho Núñez Feijóo, quien ha ratificado que "la interpretación de las leyes de acuerdo con las doctrinas de los tribunales no puede ser una moneda de cambio para conseguir un Gobierno" en España.

Si es así, ha sentenciado, ese futuro gobierno "empezaría no mal, si no peor". "Si un partido independentista va a dirigir la Abogacía del Estado, nos quedamos sin abogacía y sin Estado", ha zanjado.

En todo caso, ha confiado en que los jueces y la Abogacía "actúen" como tienen "acostumbrados" a la sociedad, esto es, "con rigor". "Las leyes y su cumplimiento no se negocian", ha reiterado.

Del mismo modo, el presidente gallego ha criticado que el Gobierno del país esté "dependiendo de lo que diga el señor Junqueras y el señor Puigdemont', dado que "el Partido Socialista y Podemos son solo actores secundarios" de este "teatrillo" y el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, no tiene entre "sus intereses" los "intereses de España".

Sobre la petición de la Fiscalía del Supremo para que se suspenda la inmunidad de Puigdemont y Toni Comín, Núñez Feijóo ha dicho que le parece una decisión "correcta. "Son señores que han delinquido, que han planteado y han ejecutado delitos de forma continuada y se están riendo a mandíbula batiente de todos los ciudadanos", ha dicho el presidente gallego, para quien "la única alternativa es cumplir la legislación".