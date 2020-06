Feijóo pide no confiarse con los sondeos, pero espera brindar su cuarta absoluta a Albor, Fraga, Aznar y Rajoy

Al margen de "a todas las personas claves" en su partido en Galicia y en España, en el acto de presentación de los candidatos para el 12-J, en el que estuvo arropado por el líder del PP estatal, Pablo Casado, Feijóo también ha asegurado que le gustaría poder brindar su cuarta mayoría absoluta a todos los gallegos que tuvieron que emigrar y que "trabajaron estos años, que tuvieron que emigrar y que ahora están volviendo".

"Espero y deseo que no defraudemos a nadie", ha proclamado el candidato popular, quien previamente había advertido a los suyos que "los que se confían no consiguen la mayoría absoluta". Así lo ha proclamado en un contexto en el que las encuestas publicadas apuntan hacia una nueva victoria electoral del de Os Peares.

Feijóo ha recordado que Finca da Rocha, donde se ha celebrado el acto, pudo haber sido años atrás sede de la residencia oficial del presidente de la Xunta, pero "finalmente no lo fue". "Cuando todo parecía indicar que iba a ser así, no lo fue", ha esgrimido el presidente gallego.

"Pues ahora que todo parece indicar que tendremos la mayoría absoluta, como no pidamos el voto, con que no pateemos las aldeas y municipios, si no tenemos hambre de volver a ganar para servir, si no sentimos el impulso para ganar con convicción y determinación, no lo conseguiremos", ha advertido Feijóo.

"A MÍ NO ME PILLA NI UNA SOLA ENCUESTA"

Y es que a él, ha añadido, "no le pilla ni una sola encuesta" que le dé "más diputados que nunca". "No he ganado, no hay un solo voto en las urnas porque no se a votado", ha advertido.

"Esta campaña vamos a demostrar que volveremos a conseguir una cuarta mayoría absoluta y sin dejar de cuidar a los gallegos. Pongámonos a trabajar como siempre hemos hecho", ha retado, antes de subrayar que los gallegos, a veces, pueden parecer "desconfiados", pero esa desconfianza es "síntoma de inteligencia".

A su juicio, los populares no "merecen ganar" si no trabajan y piden la "confianza" a la familia que es Galicia. "Hace tres meses decíamos que Galicia es mucho y lo demostró, era nuestro eslogan y todo un presagio (antes de la pandemia). Hoy comprobamos que Galicia es mucho", ha zanjado Feijóo.