Feijóo espera "que se haya acertado" al cambiar a Alonso por Iturgaiz: "Seguro que el PP nacional tiene sus razones"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, espera "que se haya acertado" con la decisión de la dirección estatal de su partido, que encabeza Pablo Casado, de cambiar a Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz como candidato en Euskadi. "Seguro que el PP a nivel nacional tiene sus razones, y esas razones le han llevado a tomar esa decisión", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, en un acto de precampaña en Salvaterra de Miño (Pontevedra), donde ha reiterado su "opinión" sobre Alonso, a quien el pasado viernes había ofrecido "todo" su apoyo. Así, ha remarcado su "admiración política y personal" hacia el dirigente vasco, a quien ha definido como "un político de nivel".

Eso sí, a renglón seguido, ha precisado que tampoco puede "ocultar" su relación de "afecto, simpatía y admiración" por Iturgaiz, a quien ha definido como "un viejo amigo". "Son dos personas que han sido y son claves para entender lo que ha sido el PP en País Vasco: un partido de gente heroica", ha aseverado, antes de recordar que son "muchos" los populares vascos que perdieron la vida a manos de ETA.

"Tanto Iturgaiz como Alonso los han representado y los seguirán representando en el futuro. Esto es lo que hay en este momento y yo lo que deseo a los compañeros de País Vasco es que tengan unos buenos resultados electorales. Tanto Alonso como Iturgaiz son dos vascos del PP que merecen todo el respeto del conjunto de los compañeros del PP de toda España", ha sentenciado.

En cuanto a las formas de la dirección del partido, si considera que son las más adecuadas, se ha escudado en que no tiene "toda la información" acerca de lo sucedido para evitar hacer una valoración más concreta y remarcar que Casado y su equipo tendrán "sus razones" para haber adoptado la decisión de cambiar a Alonso.

Así, Feijóo ha recordado que él tiene que tener "información de lo que ocurre en el PP de Galicia, pero no de lo que ocurra en el PP en cualquier otro territorio y circunscripción".

"EXCELENTES RESULTADOS" DE ITURGAIZ

"Yo ya he dado mi opinión, creo que Alonso es un político de nivel, que lo ha sido todo: alcalde de Vitoria con mayorías, portavoz en el Congreso, donde llevó al grupo de forma magnífica, ministro de Sanidad... y, además, el partido le pidió en su día que se fuese al partido a País Vasco y se fue", ha remarcado el presidente gallego.

A continuación, ha subrayado que "también es cierto" que Iturgaiz "ha cosechado excelentes resultados en el País Vasco" y es "una persona de referencia" para el partido en Euskadi.

"ESPEREMOS QUE SE HAYA ACERTADO"

"Qué es lo que ha ocurrido, cómo y cuál es el contenido y alcance de todo lo que ha ocurrido... Yo toda esa información no la tengo, lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión, es lo que buscamos y esperamos", ha dicho el mandatario gallego, para quien "en política a veces las cosas no son lo que parecen y tienen unas razones que no todos conocemos con detalle".

En este punto, ha insistido en que Alonso le parece "un excelente político", pero también considera que "nadie puede discutir que Iturgaiz ha aportado al PP vasco victorias importantes, con un grupo de 15 o 16 diputados". "Y yo espero que, en esta vuelta a la actualidad, también tenga buenos resultados", ha apostillado.

Sobre la postura de Iturgaiz en relación a Vox y Abascal, ha replicado que "nadie discute los servicios y compromiso" de Iturgaiz "con el PP, la Constitución, la libertad y una política útil". A partir de ahí, ha apuntado que le corresponde a él como candidato a lehendakari "tomar las decisiones y orientaciones que considere oportuno".

"Estas cosas son así y, por consiguiente, lo que tenemos que hacer es apoyarle para que tenga buenos resultados. El resto, ya saben, nos hemos pronunciado, no hay más novedades. Seguro que el PP a nivel nacional tiene sus razones y esas razones le han llevado a tomar esa decisión", ha concluido.