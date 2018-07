Feijóo: Casado me ha pedido más nombres pero hay jugadores intransferibles

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que además de los cargos de esta organización que Pablo Casado ha incluido en su lista le ha pedido "más nombres" aunque ha reconocido que habrá menos de los que al nuevo presidente del partido le gustaría porque hay "jugadores" de los que no puede prescindir, que "no son transferibles".

"Es verdad que el presidente del Partido Popular me ha pedido nombres y propuestas. Es verdad que me cuesta mucho deshacer el equipo gallego para aportar nombres porque hay personas que, en mi opinión, no son transferibles para trabajar en Madrid", sostiene Núñez Feijóo en una entrevista publicada hoy en El Correo Gallego.

Según el líder del PP gallego, uno de los referentes de Pablo Casado, según dice el nuevo presidente del PP, esta decisión de no ceder más nombres es "coherente" también con su decisión de no presentarse a la sucesión de Mariano Rajoy, ya que hay que centrarse en Galicia.

Núñez Feijóo alega que ya hay cargos del PP gallego con "peso político muy importante" en la lista de Pablo Casado y señala que el próximo año hay elecciones municipales y que en 2020 habrá autonómicas (en Galicia) además de unas posibles generales y también europeas, por lo que sostiene que al "equipo gallego" lo necesita trabajando en esta comunidad.

Pablo Casado incluyó en su lista a los presidentes provinciales de A Coruña, Diego Calvo y Pontevedra, Alfonso Rueda, que también es vicepresidente de la Xunta; además de a la diputada por Ourense Ana Belén Vázquez, a los portavoces en Vigo, Elena Muñoz y Santiago, Agustín Hernández, y al exsecretario general de Nuevas Generaciones Javier Dorado.