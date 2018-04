Feijóo cree que Cifuentes tomará la decisión oportuna "en conciencia"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que su homóloga en la Comunidad de Madrid tomará "en conciencia" la decisión que más convenga a los madrileños y a su persona.

"Le corresponde a ella tomar la decisión que considere, en conciencia de lo que debe de hacer. Estoy convencido de que tomará la decisión que más convenga a los madrileños y a la presidenta", ha señalado Núñez Feijóo en relación a la polémica surgida tras la información conocida sobre el máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Ha abogado por ser "respetuosos con los tiempos, con los políticos y también con los compañeros de partido", ya que es a la presidenta de la Comunidad madrileña a quien "le corresponde tomar la decisión".

Así las cosas, Núñez Feijóo ha sostenido que estamos "ante un momento trascendental" en el desarrollo de este asunto puesto que se están llevado a cabo tres investigaciones de "forma simultánea", por parte de la Fiscalía, la Universidad y en la Asamblea.

Por ello, ha apuntado que "en poco tiempo vamos a saber exactamente por dónde van a ir las decisiones que se tengan que adoptar" por lo que "supongo que habrá alguna noticia en los próximos días".

"Confío en que así será", ha reiterado.

Cuestionado por su propio currículum académico, Núñez Feijóo ha asegurado que no tiene "constancia" de que "tenga ninguna irregularidad", ni exista ningún curso no realizado.

"Por supuesto que no, si no, no los pondría. De entrada, en ningún caso hay ninguna irregularidad", ha reiterado el presidente gallego.