Feijóo acusa a Cs de ser el germen de la moción de censura contra Rajoy

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Cs de ser "el germen de la moción de censura contra el Gobierno del PP" y ha recordado, en un acto en Madrid y ante la presencia del líder popular, Pablo Casado, que los de Inés Arrimadas cambian de opinión "demasiadas veces".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y pese a este reproche, Feijóo ha considerado "una buena noticia" que el PP en estos momentos esté hablando con Cs y si "mi partido me lo pide, voy a intentar que fructifiquen acuerdos sólidos y leales".

No obstante, Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del partido de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para pasar luego al Grupo Mixto, "eso los gallegos no lo entenderían, y yo tampoco".

"Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación de intereses electorales", ha señalado.

No exento de tono irónico, Feijóo ha recordado que el PP tiene 41 escaños en Galicia frente a cero de Cs. Y en ese contexto "de proporcionalidad, cómo no hablar hasta el final", se ha preguntado.

"Todos aquellos que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento y la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos", ha subrayado al tiempo que ha agradecido, también irónicamente, que Cs haya dicho que el presidente de la Xunta quiera ser el candidato del PP gallego.

Por consiguiente, Feijóo se ha comprometido a "seguir hablando si se quiere hablar sobre esto, y las puertas abiertas se mantienen con la misma intensidad del primer día".