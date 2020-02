Feijóo avisa a Cs que no puede "utilizar" al PP para lograr escaños en Galicia y luego irse para tener grupo propio

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes a Ciudadanos de que no puede "utilizar el vehículo" del Partido Popular para lograr escaños en el Parlamento gallego en las elecciones del 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar tener un grupo propio. Según ha subrayado, los gallegos no les "perdonarían" ese hecho y que lo que ha motivado "la unidad y la estabilidad política se convierta después en "división e inestabilidad".

"Si el objetivo es unir, no se puede unir a los cinco minutos porque si no los gallegos no nos perdonarían una coalición", ha declarado Feijóo, en un momento en que está abierto el plazo para negociar las listas electorales hasta el 1 de marzo. Por eso, ha insistido en que lo que no puede pasar es que Cs apele al "paraguas de la unión y la estabilidad" y "finalizado el periodo electoral constituir un grupo independiente". Sobre Vox, ha indicado que "honradamente" no prevé que logre representación parlamentaria en Galicia.

Feijóo se ha pronunciado así en en desayuno organizado por el Forum Europa, al que han asistido el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y otros miembros de la cúpula popular como Cuca Gamarra o Ana Beltrán. También han asistido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la vicepresidenta del Congreso y diputada gallega Ana Pastor.

Cs, UN PARTIDO QUE "CAMBIA DE OPINIÓN"

Pese a las decenas de preguntas de los periodistas -que el moderado ha rehusado formular porque eran 27--, Feijóo no ha querido entrar en la crisis abierta entre el la dirección nacional del partido que dirige Pablo Casado y el PP vasco, que ha terminado con la designación de un nuevo candidato a lehendakari, Carlos Iturgaiz, en sustitución de Alfonso Alonso. Eso sí, ha dicho que "lamenta profundamente" que Alonso deje la política y espera que lo "reconsidere" porque es un político de "primer nivel".

El presidente de la Xunta ha admitido que el acercamiento entre PP y Cs es "una buena noticia" pero ha recordado que es un partido que "cambia de opinión demasiadas veces". De hecho, ha recordado que el "germen de la moción de censura contra el Gobierno" de Mariano Rajoy fue Ciudadanos

Sin embargo, ha dicho que seguirá hablando con Cs "hasta el final" y que intentará que fructifiquen en los próximos meses "acuerdos sólidos, leales y sinceros" porque es "bueno" para España. "A todos aquellos que les interesa la unidad, la moderación, el entendimiento y la estabilidad, debemos darnos la mano y caminar juntos", ha manifestado, para agradecer al partido naranja que haya dicho públicamente que quiere que él sea el presidente de la Xunta de nuevo.

FEIJÓO APELA A LA MODERACIÓN DELANTE DE CASADO

Tras asegurar que Galicia no es del PP sino que el PP "es de Galicia", ha subrayado que Galicia está "por encima de cualquier partido político", incluido el suyo, lanzando así un mensaje a 'Génova'. A renglón segundo, ha apostado por propiciar el encuentro porque, según ha dicho, es "antagónico a la política de bloques que se ha instalado en la política nacional".

Feijóo ha cargado tanto contra el nacionalismo independentista y el "antinacionalismo de cuño reciente que no admite otra forma de ser español que no sea la suya", en alusión a Vox. Ha afirmado que ambos "cometen el mismo error" de pensar que ser "gallego y español es incompatible" mientras que el PP cree en las "identidades incluyentes que suman y multiplican, en lugar de restar y dividir".

Tras asegurar que ante este cuarto mandato se propone "volver a emprender" y emprender nuevas acciones en una tierra que es "futuro", ha apelado al diálogo y la moderación. "En España se ha instalado una política de bloques que no conduce a ninguna parte y tenemos que superar", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que los ciudadanos demandan esa moderación y que, aunque "lamentablemente no es el presente, pero será el futuro porque poro ese camino no se puede seguir mucho tiempo". "En este camino de diálogo, moderación y encuentro siempre nos encontraremos, contra el extremismo, la confrontación y el lío permanente siempre me rebelaré", ha abundado.

ANTE LA CITA CON TORRA: "ESTO ES ROMPER EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN"

También ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no pagar los 2.500 millones en concepto de IVA que debe a las autonomías y que les ha llevado "por primera vez en democracia" a llevar este asunto a los tribunales. De hecho, ha llegado a tildar al Gobierno de la nación de "moroso"

Frente a la actitud leal de su comunidad, ha criticado que el Gobierno vaya a reunirse esta semana con el Gobierno catalán en una mesa de diálogo y ha recalcado que eso "no es ningún sistema de financiación" sino que es "romper el sistema de financiación".

"Ya está bien de que se premie a los que tomen el pelo al conjunto de españoles y se agravie a los que no lo hemos hecho nunca", ha enfatizado, para avisar que esto puede llevar a que algunos presidentes autonómicos puedan pensar que es "más rentable portarse como Torra" que como un "dirigente leal" con la Carta Magna.

VÁZQUEZ PRESENTA A FEIJÓO COMO UN AVAL

La conferencia ha sido presentada por el exalcalde de La Coruña, el socialista Paco Vázquez, que ha puesto en valor los logros de Feijóo en Galicia, sus puertas abiertas al diálogo y su lealtad institucional, algo que, según ha dicho, le convierte en "una anomalía o excepción". De hecho, ha recordado la cita bíblica: "Por sus hechos los conoceréis"

Vázquez ha destacado su política "integradora" que en Galicia ha permitido "sentirse cómodos" a socialdemócratas como él y a "galleguistas no nacionalistas". "Es un buen gestor. A sus resultados me remito", para añadir que Feijóo es un político sin "excesos verbales ni ideológicos" y que "siempre" lo había considerado un "político de estilo nórdico".

El exalcalde de La Coruña ha subrayado que Feijóo ha logrado que Galicia se vea "plenamente realizada como nunca en la historia" y ha dicho que es un modelo en el "equilibrio justo y necesario entre entender la aceptación de ser gallego y ser español". "Es el principal aval de todos los constitucionalistas en España y el gran referente de poder compatibilizar la singularidad autonómica con la condición de españoles", ha asegurado.

En su discurso, Feijoo ha agradecido la presencia de Vázquez.. "Qué valioso es trascender cualquier diferencia ideológica y sumarse a la política que une frente a la política que separa", ha exclamado, para presentarse como un "aprendiz" de su pueblo y subrayar que su empeño seguirá siendo "aprender del pueblo" al que le debe todo su capital político.