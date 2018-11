Feijóo reivindica la honorabilidad de Fraga tras las palabras de Crespo en el Congreso: "Creo profundamente en ella"

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras ser preguntado por las declaraciones que hizo en el Congreso esta misma semana el que fuera en los años 90 secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, considerado número dos de la 'Gürtel'.

Este se ratificó en que hubo financiación irregular en el PPdeG y dijo que él mismo pagó sobresueldos en 'B'. Además, aunque negó que Manuel Fraga y Xosé Cuiña los cobraran, sí aseguró que eran conocedores del funcionamiento del sistema.

Feijóo se ha limitado a reivindicar la "honorabilidad" de Fraga y ha añadido que las declaraciones de Crespo no suponen "ninguna novedad" puesto que se había pronunciado en la misma línea en el ámbito judicial. Ahora, ha añadido que "se repiten en el ámbito parlamentario". "No hay nada que no se haya ido conociendo desde hace diez años", ha zanjado.