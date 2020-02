Feijóo denuncia que el Gobierno debatirá un concierto económico con Cataluña que romperá la financiación autonómica

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha denunciado este martes que el Gobierno debatirá un concierto sobre un acuerdo fiscal con Cataluña en la mesa de negociación que se celebrará este miércoles con la Generalitat en pro de "romper" el sistema de financiación autonómica a favor de esta comunidad.

Así lo ha expresado durante su intervención en un desayuno informativo en el que también ha asistido el presidente del PP, Pablo Casado. Feijóo ha reiterado que el Ejecutivo debatirá sobre esto en una reunión bilateral, en vez de hacerlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudió.

En un contexto en el que las comunidades autónomas están presionando al Gobierno para una reforma de la financiación autonómica, Feijóo ha censurado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez celebre una mesa de diálogo con los independentistas catalanes que, a su juicio, irá en detrimento de otros territorios.

Asimismo, ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez por no pagar a las comunidades autónomas el dinero que les debe en concepto del IVA de 2017 que, según ha dicho Feijóo, asciende a 2.500 millones en Galicia.

En este sentido, el líder gallego ha tildado al Gobierno de "moroso", algo que ha repetido en varias ocasiones asegurando que es "difícil" restablecer el diálogo con un Gobierno que "incumple de forma sistemática sus obligaciones".

"Hay un grave problema que es el de la deslealtad, es muy difícil construir un sistema de financiación que incumple el vigente (*) El Gobierno representa una administración morosa con las Comunidades Autónomas y lo lamento como presidente autonómico pero esto ha roto la confianza entre las administraciones autonómicas y el Gobierno", ha subrayado.

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A EUSKADI

Otros de los temas de actualidad que han copado este coloquio con Feijóo ha sido la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. En este sentido, Feijóo ha criticado que se negocie con el Ejecutivo vasco una transferencia que es competencia exclusiva del Estado.

"No se puede negociar lo innegociable", ha subrayado el presidente gallego que ha asegurado que no hará la misma reclamación que los nacionalistas vascos porque, a su juicio, esta transferencia de la Seguridad Social supone la "desvertebración" del Estado.

Según Feijóo, "desmantelar" el Estado no es bueno para nadie, salvo para "quienes no quieren ser españoles". Cree que es normal que los nacionalistas hagan este planteamiento, pero no considera que sea "lógico" que el Estado se siente a negociarlo habida cuenta de que es una competencia exclusiva del Gobierno central.