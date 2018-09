Feijóo acusa al Gobierno de ocultar con "cortinas de humo" sus problemas internos: "Todo es humo"

"¿Para qué ha servido este cambio de Ejecutivo? ¿Para tener más ministros cesados o investigados? Es un retroceso en la política. Me entristece porque los españoles no se merecen este Gobierno", ha afirmado Feijóo en una entrevista publicada este domingo en La Voz de Galicia, recogida por Europa Press.

Así, ha atribuido medidas como la reforma constitucional de los aforados a una "cortina de humo" ante el "problema de la ministra de Sanidad", los datos del CIS "ilusorio que decía que el PSOE gana en las cuatro provincias gallegas" a la reacción ante las grabaciones a la ministra de Justicia y el anuncio de elecciones anticipadas a los "problemas" del ministro de Innovación.

En este último aspecto, ha rechazado juzgar las explicaciones de Pedro Duque pero ha puntualizado que "un político tiene que cuidar al máximo sus planteamientos tributarios": "Los políticos, en temas de impuestos, debemos ser especialmente meticulosos".

El presidente de la Xunta de Galicia también se muestra crítico con la postura del Gobierno hacia Cataluña y censura que se hable de "indultos sin que haya ni siquiera sentencia, es un escalofrío y del Estado de Derecho". Tras haberse reunido con el expresidente Mariano Rajoy este verano asegura que tuvo la "sensación de que está sorprendido por la deriva de la política y las frivolidades": "Tiene razón, deberíamos ser un poco más serios".

REUNIÓN CON FOMENTO

Días antes de la reunión prevista esta semana con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el presidente de la Xunta percibe que "en general" se ha "retrocedido" en cuestión de infraestructuras, y cita la comisión paritaria para el seguimiento de la AP-9, que "está parada" o la falta de información sobre la supresión del peaje de Redondela. También pregunta al PSOE si "ya no hay prisa para la transferencia" de la AP-9 y añade que se "puede hacer sin ninguna ley".

Cuestionado sobre si estas problemáticas tendrían que ser defendidas también por Pablo Casado, asegura que ya conoce las reivindicaciones de Galicia y que al presidente del partido se acude "cuando hay problemas o discrepancias".

Ha zanjado además las especulaciones sobre los supuestos dosieres que hubiesen frenado sus aspiraciones a liderar el PP, remarcando que su decisión se debía tan solo a su preocupación por no haber "acabado el mandato en Galicia": "Mi porcentaje de preocupación sobre eso de los dosieres es cero". Aunque admite que su negativa no se entendió "fuera de Galicia", sostiene que "ahora se va comprendiendo un poco mejor".

REMODELACIÓN DEL GOBIERNO AUTONÓMICO

Tras la remodelación del gobierno autonómico debido a la salida de dos conselleiros, Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela, que serán candidatos del PP a las municipales en A Coruña y Ferrol, el presidente de la Xunta defiende que los cambios se han hecho con "la vista puesta en los primeros años de la próxima década".

Elude confirmar si se presentará para revalidar como presidente un cuarto mandato --quedan dos años de legislatura-- y se limita a asegurar que a los gallegos "no les importa quién será el candidato del PP en el 2020" y que quieren que el Gobierno "funcione", con un "modelo para el año 21 y los siguientes".

En esta línea, destaca el perfil de José González para hacerse cargo de Medio Rural, el de Carmen Pomar para Educación pese a no tener experiencia política y el de Fabiola García para Política Social como "persona joven, mujer y madre, que conoce el mundo municipal y autonómico". Otro de los ajustes, que supone que Ángeles Vázquez se encargue de Medio Ambiente, lo vincula con el objetivo de que gestione "todas las infraestructuras, incluido agua, que ya conoce".

Y la inclusión de Turismo en Cultura permitirá que el Xacobeo "marque el camino de esta década que comienza", con una Galicia del 2021 que aventura que "va a ser muy potente, con el AVE funcionando, las rías saneadas, las autovías finalizadas". Feijóo se muestra "optimista" sobre el futuro del sector turístico porque confía en que se puede "competir con el Mediterráneo en términos de conectividad, con un patrimonio histórico cuidado y una identidad definida".

Ante la pregunta de si valoró sustituir al conselleiro de Sanidade, hace un alegato en defensa de la sanidad gallega, resaltando que "no hay ningún momento en la historia de Galicia" con tantos hospitales, reformas, centros de salud y de incorporación de tecnología, con "1.500 médicos más con el porcentaje de interinidad más bajo de toda España": "¿Quiere discutir esto?", pregunta.

El titular de la Xunta admite, no obstante, que le gustaría bajar las listas de espera y que puede haber "bolsas de ineficiencia" pero mantiene que el sistema de salud gallego es el mejor de España junto con el País Vasco, "y eso quiere decir también de Europa". Ante la problemática del paro en Galicia, avanza que confía en un septiembre "bueno", con bajada del paro hasta en un 10% interanual.

PAZO DE MEIRÁS

Preguntado sobre el Pazo de Meirás en Sada (A Coruña), el histórico edificio que Franco recibió en 1938 y que utilizó como residencia de verano, ha acusado al PSOE de mostrarse "proactivo" cuando el PP gobernaba en Madrid para que se recuperase la titularidad pública pero de "no tener interés ahora" de que se escuche la reivindicación en el Parlamento.

CRÍTICAS AL ALCALDE DE VIGO

El titular de la Xunta de Galicia se ha mostrado muy crítico con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, al que acusa de "insultar por la mañana y provocar por la tarde" y de utilizar el "victimismo" como su leit motiv. "Ya no vamos a admitir más años así. Seguiremos diciendo que ser alcalde de Vigo no es ser su propietario y que Vigo es de los vigueses, que no son vasallos de nadie", declara.

Ironiza sobre las intervenciones mediáticas de Caballero, a las que define como 'Aló alcalde' y pone en valor sus resultados en la ciudad de Vigo: "Yo soy presidente de la Xunta porque siempre he ganado en Vigo, siempre. En todas las elecciones he sido el político más votado con mucha diferencia. Que el alcalde me diga que yo no puedo entrar en Vigo. Esto no lo vamos a seguir silenciando".