Feijóo afea al Gobierno que "utilice" instituciones como el CIS para "activar una investidura" de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al Gobierno central su "interés" en "utilizar todas las administraciones del Estado", entre ellas el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "para activar una investidura" de su presidente todavía en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prevista para los días 22 y 23 de julio en el Congreso.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo gallego, el también presidente del PP de Galicia ha expresado lo "poco serio" que le parece el barómetro del CIS publicado este viernes, dado que se trata de una encuesta "de forma inmediata" y "después de votar" tanto en las elecciones de mayo como de abril.

En concreto, los resultados de este estudio reflejan que el PSOE se dispara hasta el casi 40% en cuanto al voto ya decidido, mientras que Ciudadanos sería segunda fuerza (15,8%), seguida de los populares (13,7%) y Unidas Podemos (12,7%).

Para Feijóo, estos datos se tratan de "una especie de aviso, sobre todo" a las formaciones lideradas por Albert Rivera y Pablo Iglesias, de que "si no apoyan" a Pedro Sánchez en la investidura "van a bajar mucho" en caso de repetición electoral.

Preguntado sobre si este crecimiento de los socialistas podría ser un augurio de lo que ocurrirá en los comicios autonómicos de 2020, el presidente de los populares gallegos también ha asegurado que "no le parece serio extrapolar" esos datos a la situación política de la Comunidad.

"FRIVOLIDAD MÁXIMA" DE LA CLASE POLÍTICA

No obstante, Feijóo ha confesado estar "de acuerdo" con en CIS "en un dato", que es que "el 85% de los españoles están hartos de los políticos". "Y yo coincido", ha apostillado bromeando.

Y es que, tal y como lo ha aseverado, la situación de España "es de un hartazgo social por la falta de rigor y por la frivolidad máxima" de la clase política "nunca vista en 40 años de democracia". "Ahí el CIS acierta plenamente, lo que no tiene nada que ver con la cocina, o con la precocina o con el 'office' de un alto cargo del Gobierno", ha continuado.

En relación con ello, y al ser preguntado sobre si los insultos y enfrentamientos entre Ciudadanos y Vox podrían afectar a la hora de que el PP pueda formar gobiernos en autonomías como Madrid o Murcia, Feijóo ha reiterado que ve "objetivo" que el 85% de españoles crean que los políticos "no están a la altura de lo que exige una nación como España", lo que "coincide" con el comportamiento "de algunos partidos". "Algunos más que otros", ha puntualizado.

GOBIERNOS "RESPONSABLES"

En este sentido, Feijóo ha pedido "sosegar" los debates y "no entrar en esta descalificación permanente" porque los ciudadanos "tienen derecho" a tener gobiernos "responsables", algo que "solo pueden formar los políticos responsables". Ante ello, ha dicho que estas descalificaciones "contrastan" con estas responsabilidades.

Al hilo de ello, ha aprovechado para evidenciar que España está "bloqueada" porque lleva "un año largo" con un Ejecutivo en funciones "desde el punto de vista operativo". "Y no sabemos cuándo vamos a tener un Gobierno", ha lamentado.

No en vano, ha censurado que el PSOE haga "responsables" al resto de partidos de no poder formalizar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. "Vamos a sosegar el debate y vamos a construir gobiernos, y no a destruir gobiernos", ha proclamado.

"UN BIPARTITO MULTIPLICADO POR DOS"

Al ser interpelado sobre si en Galicia visualiza una alternativa clara entre los partidos de izquierdas que puedan desbancar al PP en la Xunta, Feijóo se ha remitido a la ruptura de En Marea en el Parlamento autonómico, con cuatro diputados pasados al Grupo Mixto.

Así, ha explicado que un hipotético se daría con un "Gobierno a cuatro entre el Partido Socialista, el BNG, En Marea y otro del que aún no se sabe el nombre". Por ello, ha descartado que "un bipartito multiplicado por dos", o "cuatripartito", pueda configurar una alternativa que dé "estabilidad".