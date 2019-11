Feijóo ve a Griñán "una víctima del aparato del PSOE" y exige "una disculpa por lo robado" con los ERE

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre la "demoledora y bastante triste" sentencia de los ERE de Andalucía y ha afirmado que "lo siente de verdad" por el expresidente José Antonio Griñán, a quien ha situado como "una víctima" de un sistema articulado por el PSOE "para mantenerse en el Gobierno" de la comunidad andaluza durante "una década de prevaricación y malversación de fondos públicos".

"Lo siento por Griñán, me parece que es una persona que no se caracteriza por ser corrupta, pero es una víctima del aparato del PSOE. Esta sentencia, más que a personas, afecta a toda la estructura del PSOE durante una década como mínimo porque hay piezas separadas. Está detrás una forma de hacer política durante 40 años y me parece que lo paga Griñán", ha sentenciado, después de la reunión semanal de su Gobierno.

Lo ha manifestado tras hacer una pausa en su respuesta ante los medios como buscando las palabras adecuadas para pronunciarse sobre el expresidente andaluz.

Previamente, Feijóo ha calificado de "demoledora y bastante triste" una sentencia que suma "250 años de inhabilitación y más de 60 de cárcel", al tiempo que ha erigido el de los ERE en el "mayor caso de corrupción política" de la democracia en España.

A su modo de ver, el fallo judicial "hace pensar y reflexionar sobre la doble vara de medir y el carrusel de incoherencias e hipocresía de PSOE y Podemos, que supera cualquier límite". De hecho, ha señalado que "el silencio" de Pedro Sánchez y, "por primera vez" de Pablo Iglesias (Podemos), es "un anticipo de la forma en la que pretenden gobernar este país".

MOCIÓN DE CENSURA

"Con esta sentencia el Pedro Sánchez de 2018 tendría que poner una moción de censura al señor Sánchez de 2019", ha remarcado Feijóo.

Precisamente, preguntado acerca de si Sánchez debe dar un paso atrás, el también líder del PP gallego ha recordado que el dirigente socialista fue "muy contundente" y ha dejado la decisión "a su criterio". Eso sí, ha advertido que, "como mínimo", la situación exige "una explicación clara" y "una disculpa por todo lo robado".

En cuanto a la 'Gürtel', ha rechazado caer en el "y tú más", pero ha enfatizado que Sánchez presentó la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy en relación a un fallo judicial que no afectaba a ninguno de los miembros que entonces componían el Consejo de Ministros.