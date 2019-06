Feijóo sospecha que la entrevista a Otegi en TVE es el "pago a un posible apoyo" a la investidura de Sánchez

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado sus sospechas sobre que la polémica entrevista al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, realizada este miércoles en Televisión Española (TVE) pueda ser "un pago a un posible apoyo" de los cuatro diputados de esta formación en el Congreso a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el líder gallego se ha confesado "sorprendido" por esta entrevista en el ente público y ha recordado que EH Bildu apoyó hace un año la moción de censura del líder socialista contra el expresidente Mariano Rajoy.

Además, Feijóo ha advertido de que la intervención de Otegi en TVE sea un "pago político" por la presencia de la formación nacionalista en la mesa del Parlamento de Navarra y como "socia" del PSN para presidir esta Comunidad de manos de la socialista María Chivite.

Seguidamente, ha sugerido que la entrevista podría ser también un "pago a un posible apoyo" a la investidura de Pedro Sánchez. "Si eso es así, me parece absolutamente impropio utilizar un canal público para buscar un rédito político en favor del PSOE", ha añadido el presidente del PPdeG.

Sin embargo, Feijóo se ha mostrado prudente y ha dicho que "debería matizar sus sospechas" si finalmente se "desmiente" el apoyo de EH Bildu al PSOE tanto en Navarra como en el Congreso.

ABSTENCIÓN DEL PP PARA INVESTIR A SÁNCHEZ

Por otra parte, preguntado sobre si cree que el PP nacional debería abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, para la cual todavía no hay fecha, Feijóo ha afeado al PSOE que "no haya propuesto nada" a los populares a cambio de que faciliten su reelección. "Sería muy fácil hablar con un partido y un candidato que acepta acuerdos y pactos y no solamente pide que le voten a cambio de nada", ha esgrimido.

En este sentido, ha señalado que el PP "debería responder" a una propuesta de los socialistas en caso de que "formalmente" la presenten. Por ahora, ha reducido a "estéril" y "vacía de contenido" la sugerencia que lanzan para que los populares se abstengan.

Además, ha aprovechado para recordad que en su momento Rajoy le había propuesto a Sánchez "un Gobierno de coalición o un programa de legislatura" a cambio de sus apoyos, lo cual fue rechazado por el secretario general del PSOE.

En cualquier caso, Feijóo ha recordado que es "compromiso" y "responsabilidad" del PSOE formar un Gobierno y ha insistido en que es la propuesta de Sánchez tras las elecciones del 26 de mayo es "que no gobierne el PP en ningún sitio".

LA "URGENCIA" DE LA REFORMA ELECTORAL

Así, ha vuelto a recordar que los socialistas "no aceptaron ningún pacto en ningún ayuntamiento ni en ninguna diputación" para dejar gobernar a la lista más votada ni una reforma de la ley electoral para que, tras unos comicios generales, haya un "plus" de escaños a la formación ganadora o bien "una segunda vuelta".

"Me reafirmo en la necesidad de cambiar la ley electoral, es una urgencia", ha recalcado, para después asegurar que con una norma "clara" se ahorraría el "momento de inestabilidad" por el que pasa, según sus palabras, la democracia. "Tenemos un Gobierno prácticamente sin gobernar desde junio de 2018 y no sabemos cuándo vamos a tener el próximo Gobierno. Incluso el presidente en funciones y su entorno amenaza con unas próximas elecciones antes de final de año", ha señalado.