Feijóo: El PSOE ha firmado "no gobernar Galicia durante muchos años"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el PSOE firmó ayer con Unidas Podemos "un Gobierno que no se sabe cuánto durará" pero también, ha añadido, "firmaron no gobernar en Galicia durante muchos años".

Los resultados de las elecciones del domingo han marcado el debate durante la sesión de control en el Parlamento gallego entre Gonzalo Caballero (PSdeG) y Alberto Núñez Feijóo.

Caballero ha defendido que su partido sigue ocupando la "centralidad" en Galicia ya que las fuerzas de izquierda sumaron un 54 % de los votos frente al 44 % de las fuerzas de la derecha, lo que lo sitúa en una senda favorable para las elecciones autonómicas del próximo año.

Núñez Feijóo, en cambio, le ha replicado que quien ganó las elecciones en Galicia el pasado domingo fue el PP, tras no haberlo hecho en abril, cuando los socialistas ganaron por primera vez en unas generales a los populares.

"Hay que ser humilde en la victoria, usted en abril no lo fue; pero lo que es patético es ser soberbio en la derrota", le ha reprochado el presidente gallego a Caballero, a quien ha recordado que el PP ganó las elecciones del domingo en tres comunidades autónomas y, de ellas, en Galicia obtuvo el mejor resultado.

"Claro que somos la centralidad", le ha replicado el líder de los socialistas gallegos, porque el PSdeG y la suma de los partidos de izquierda "representan a la mayoría de gallegos que no quieren ver ni a Casado ni a Vox en España ni en Galicia un presidente cínico que dice un día una cosa y al siguiente la contraria".

Caballero ha criticado, además, las políticas en el rural y sobre todo en las ciudades del presidente gallego y por eso cada vez que hay elecciones "lo suspenden de forma palmaria", ha asegurado el líder del PSdeG, que ha afirmado que los habitantes de las ciudades ven a Núñez Feijóo y a él "como un problema y un enemigo de la Galicia urbana".

Núñez Feijóo, ajeno a este discurso, ha insistido en recomendar a Caballero "humildad en la victoria", la que no tuvo en abril, ha recordado, y ha apostillado: "Y cuando pierda no haga el ridículo, no haga el ridículo nunca".

El presidente gallego ha asegurado que seguirá defendiendo la "agenda gallega" frente al próximo gobierno, ya que se trata de los problemas de los gallegos y la planteó antes de saberse el resultado electoral para defenderla ante cualquier gobierno.

"Viene a hablarme de un partido que no tiene diputados en este Parlamento, ni en el Congreso, ni un concejal en el país", ha dicho en alusión a Vox en Galicia, un partido, por cierto, con el que los socialistas "comparten un objetivo: echar a Feijóo"

"Pero el problema no es Feijóo, sino que los gallegos tenemos derechos y los vamos a defender. Y el señor Feijóo es un gallego más que va a defender los intereses de Galicia (...) por encima partidos, incluso del mío, para eso me votaron los gallegos", ha defendido.

En cambio, ha asegurado Núñez Feijóo, el PSOE "va a mendigar el voto del BNG en el Congreso" y Bildu y ERC serán sus socios... vivir para ver".

En su intervención, ha aprovechado las críticas a Caballero para despedirse del actual portavoz del PSdeG y último candidato a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, que será nombrado próximamente senador por designación autonómica.

"Lamento que pierda al mejor diputado de su grupo, le molestan los que saben más que usted. La centralidad consiste en aceptar virtudes de diputados, aunque no estén en el propio grupo. Me despido de él (de Leiceaga) con respeto y admiración, el mío y el del grupo, los tiene mucho más que de usted", ha concluido.