Feijóo valora que Rivera "ha sabido irse" tras cometer "errores importantes"

Así lo ha trasladado, a preguntas de los medios en Orense, y ha apuntado que la dimisión del hasta ahora presidente de Ciudadanos ha sido "coherente". "Como consecuencia de un conjunto de errores concatenados ha sacado un resultado electoral con el que, probablemente, la única solución era la que ha adoptado: dimitir y dedicarse a otra cosa que no sea la política", ha señalado.

Feijóo ha reconocido, no obstante, que Albert Rivera ha sido "un personaje importante en la política española" y que inició su trayectoria "brillantemente" en la política de Cataluña.

"A pesar de cuestiones que no he compartido con él, y de decisiones que todavía no entiendo hoy, ha sido un político importante durante una época", ha concedido el líder de los 'populares' gallegos, que ha reconocido que la figura de Rivera ha sido "interesante para revitalizar" la política española.