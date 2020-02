Feijóo critica que Sánchez visitase Galicia con "descalificaciones", que son "gratis", y no con "soluciones"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitase este domingo Galicia, donde arropó al aspirante socialista Gonzalo Caballero en un acto, con "descalificaciones" hacia su persona y "no con soluciones".

"La mayoría de los gallegos nos hemos quedado sorprendidos. Es una pena que el presidente no venga a Galicia a plantear soluciones, solo viene a plantear descalificaciones", ha censurado el mandatario gallego, en declaraciones a los medios, en un acto de partido en Salvaterra de Miño.

Feijóo ha incidido en que "las descalificaciones son gratis y las soluciones cuestan 370 millones", que es lo que el Gobierno central "debe" a Galicia --a razón de 200 millones por la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 y 170 por cumplir las reglas fiscales--.

"Pero si la propuesta que tiene Sánchez para Galicia es descalificar a su presidente y no aportar ninguna solución a los trabajadores de Alcoa que van a perder su empleo en los próximos meses, define un poco el compromiso que el presidente tiene con Galicia", ha añadido.

"NO SÉ SI ME VAN A GASTAR EL APELLIDO"

"Si lo que ha venido a aportar es nombrar tantas veces a Feijóo, yo no sé si me van a gastar o no el apellido, lo que le puedo asegurar es que yo no me voy a centrar en apellidos de otros líderes, sino en Galicia. No me voy a centrar en apellidos de otros líderes, sino en lo que a mí me interesa, que es Galicia. Yo voy a defender a Galicia. Si le parece bien al presidente del Gobierno, estaremos de acuerdo; y si no le parece bien, estaremos en desacuerdo", ha advertido.

Feijóo ha reiterado que las descalificaciones son "gratis" y "las soluciones en lo que se refiere a la deuda, son 370 millones de euros". "Y aquí en O Condado necesitamos dinero, la alcaldesa de Salvaterra necesita dinero y ese dinero nos lo deben", ha advertido, para concluir que él "defenderá" a Galicia y después los gallegos, que "lo saben", tomarán una decisión en las urnas el 5 de abril.