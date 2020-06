Feijóo recrimina a Sánchez e Iglesias sus "ataques" a Ayuso y ve "impropio" ese comportamiento contra una CCAA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su vicepresidente, Pablo Iglesias, sus "ataques" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que es "absolutamente impropio que un Gobierno central esté contra una presidenta de una comunidad autónoma".

En un encuentro digital organizado por Europa Press, Feijóo ha criticado las declaraciones del vicepresidente de Derechos Sociales "acusando de actos criminales" a Ayuso, en alusión a sus recientes manifestaciones sobre la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.

¿QUÉ HABRÍA OCURRIDO CON PSOE Y PODEMOS EN LA OPOSICIÓN?

Feijóo ha defendido la actuación del PP nacional que dirige Pablo Casado en la crisis del coronavirus y ha señalado que habría que reflexionar acerca de qué habría ocurrido y cuál habría sido la reacción del PSOE y Podemos si el Partido Popular estuviese en el Gobierno, hubiese decretado tantas semanas de estado de alarma y hubiese "ocultado" la cifra real de fallecidos por Covid-19 como, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo de coalición.

Dicho esto, ha señalado que en el pasado, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se "aporreaba el Congreso", "se hacían escraches a los representantes y miembros del Gobierno" y se "insultaba de forma continuada y constante a los mismos". También ha aludido al "lío que se montó con el ébola, con una persona infectada".

"Si el PP hubiese estado al mando de la pandemia y hubiese tomado las decisiones con improvisación, con retraso y con ocultación como ha adoptado este Gobierno, no quisiera yo pensar cuál sería la actitud de los partidos que ahora están en el Gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, ha recordado que el PP apoyó el estado de alarma y dos de sus prórrogas con un "cheque en blanco" y que fue a la cuarta votación cuando Pablo Casado le dijo que había que modificar la legislación sanitaria para gestionar la pandemia sin "cercenar derechos constitucionales de forma completa". Sin embargo, ha dicho que al Gobierno de Sánchez "le dio exactamente igual" y buscó pactos con diferentes partidos.

"COMPORTAMIENTO DE ESTADO" DEL PP, MÁS QUE LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

Por todo ello, el presidente de la Xunta ha recalcado que el PP ha estado "a la altura de las circunstancias, sin duda". Es más, ha subrayado que su formación ha ayudado al Gobierno a salir de la situación provocada por la pandemia porque "todos los presidentes autonómicos del PP estaban ayudándole" con propuestas "desde la más absoluta lealtad" mientras Casado ejercía la "lógica oposición y alternativa en el Congreso".

"Probablemente esto no habría ocurrido si fuese al contrario", ha abundado, para añadir que está seguro de que el Partido Popular ha tenido un "comportamiento de Estado mucho más intenso" que el que han tenido los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

Por todo ello, ha criticado algunos comentarios que ha escuchado contra su partido. "Ni tampoco me parece razonable ni justo algunos ataques que he visto sobre todo hacia la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, que me ha parecido absolutamente impropio de que un Gobierno central esté contra una presidenta de una comunidad autónoma y, mucho menos declaraciones como las del vicepresidente del Gobierno acusando de actos criminales a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha aseverado.

RESPONDE A SÁNCHEZ Y SU PETICIÓN DE "PATRIOTISMO"

Después de que Pedro Sánchez pidiese este domingo "patriotismo" al PP apoyando al Gobierno en los fondos que va a conceder la Comisión Europea, Feijóo ha señalado que es "bastante fácil" intentar "echar la responsabilidad al PP de que la UE establezca lógicamente cautelas para un país al que va a entregar muchísimo dinero de transferencia incondicionada" y le "va a prestar mucho dinero".

"Decir que también la culpa es de la oposición nacional, hombre no deja de ser un planteamiento un poco infantil", ha manifestado, para añadir que cuando el Gobierno pactó con Bildu la derogación de la reforma laboral "la culpa también la tenía el Partido Popular".

Al ser preguntado si mantiene que es necesario un pacto transversal entre PP y PSOE que pueda traducirse en un 'Gobierno de salvación' o de 'gran coalición', ha insistido en que él ha sido "leal" al Gobierno central aunque "no era fácil" ante los "errores" cometidos estos meses. "Nos ha unido la preocupación, el trabajo y la determinación de buscar soluciones. Ahora bien, es evidente que no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones tomadas por este Gobierno", ha manifestado.

Dicho esto, ha admitido que él abogó en su día por "intentar evitar un Gobierno con un planteamiento ideológico anacrónico como el que sustenta a Podemos" porque "no existen en Europa", y que "no estuviese en manos del independentismo". "Pero no fue posible y no lo fue porque aquel 'no es no' de Sánchez cuando estaba en la oposición, es el mismo 'no es no' que practica con el PP cuando está en el Gobierno", ha recalcado.

El presidente de la Xunta ha asegurado que el PP es la "única alternativa" que tienen los españoles para que haya un cambio de Gobierno en España y deben ejercerla con "lealtad y mesura, pero también con determinación".