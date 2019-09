Feijóo acusa a Sánchez de tratar a Galicia con "desprecio"

El presidente del Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al titular del Gobierno en funciones Pedro Sánchez de tratar a Galicia con "desprecio" y someterla a una situación de "chantaje" a cuenta de la financiación autonómica, un panorama que según ha advertido no va "a aceptar".

"No vamos a aceptar que se nos mienta y que se nos ponga ente la espada y la pared", ha señalado Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político que los populares gallegos han celebrado en la Carballeira de San Xusto (Cerdedo-Cotobade).

El líder del PP gallego ha denunciado que Sánchez se niega a dar a Galicia "el dinero que nos corresponde", los 700 millones de euros que tiene retenidos Hacienda "de los impuestos de todos los gallegos", si el PP no se abstiene en una nueva sesión de investidura.

Feijóo ha señalado que este comportamiento "no es justo ni nos lo merecemos" y ha afirmado asimismo que los gallegos están "hartos" del "sectarismo" del presidente del Gobierno, para a continuación añadir que Galicia "tiene derecho a tener lo que es nuestro y eso no es negociable".

"No voy a admitir más que se nos menosprecie, que se nos mienta, que se nos perjudique o que se juegue con Galicia y pido a todos los gallegos que no lo admitan", ha dicho el dirigente popular, que ha insistido en que mientras el PP tenga "un halo de vida" defenderán los intereses de los gallegos.

Tras señalar que esta reivindicación es una cuestión de "respeto y dignidad", Núñez Feijóo ha apuntado que "no es casualidad" que Galicia sea la única comunidad que Pedro Sánchez no ha visitado nunca como presidente o que los ministros no se reúnan con la Xunta "cuando vienen sin avisar".

Esto se debe, según el presidente gallego, a que el Gobierno "siente bochorno por lo que dijo que iba a hacer y no hace" o por cómo están "tratando a Galicia".

Un gobierno en funciones, ha afirmado Feijóo, "no significa que no tenga funciones" y ha reclamado que "lo mínimo que puede hacer es pagar lo que debe" y abandonar una estrategia basada en la "frivolidad", en el "egocentrismo" y en la política "basada en guiones de televisión".

"La única palabra segura en España es la incertidumbre", ha destacado el presidente del PP gallego, que ha comparado esta situación con la "estabilidad" que ofrece un gobierno de la Xunta que "funciona desde el primer día y que seguirá funcionando hasta el último", haciendo una política "útil y comprometida" con los ciudadanos.

El PP, ha dicho, tanto en Galicia como en España, es "garantía" de un gobierno "estable", de unas instituciones que "funcionan" y de una democracia que "protege" el funcionamiento del país.