Feijóo advierte al Gobierno de que sus planteamientos crean paro y pobreza

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles al Gobierno que sus "planteamientos ideológicos" en economía van a generar "paro y pobreza".

Durante su participación en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte bajo el título "De vuelta a la normalidad en Galicia", Núñez Feijóo ha analizado la situación creada por la pandemia del coronavirus ha avanzado algunas medidas para la reactivación económica.

"En el último foro APD hablé de recuperación económica y esta vez hablaré de que estamos ante la mayor crisis económica en tiempos de paz", ha advertido el presidente gallego a los más de 1.500 asistentes por vía telemática que han seguido su intervención, según los organizadores.

Núñez Feijóo ha considerado que el Gobierno no puede trasladar "inseguridades" a los mercados "ni reformas ideológicas", ya que la clave de un Ejecutivo, en su opinión, no es si actúa desde "la izquierda o la derecha", sino "si sabe gestionar o no.

"Se necesitan gestores expertos, que son lo contrario de experimentar. En economía, los planteamientos ideológicos, muy respetables dese el punto de vista teórico, lo que hacen es crear paro y pobreza", ha dicho Núñez Feijóo sobre la política energética y medioambiental del Gobierno.

El presidente gallego ha sido muy crítico y ha tachado de "grave error" los efectos de estas políticas en las plantas de Alcoa (Lugo) y Endesa (As Pontes), así como en las industrias situadas en la dominio público marítimo-terrestre.

Frente a esta situación ha defendido "el modelo gallego", según lo ha denominado, apoyado en un comité de expertos independiente y que apuesta por dar liquidez a las empresas, aplazar el pago de impuestos (medida que prevé ampliar) y flexibilizar medidas laborales para facilitar la entrada paulatina de los trabajadores en situación de ERTE sin que la empresa abandone esta figura, además de para seguir teletrabajando.

Además, ha insistido en que es "un disparate económico mayúsculo" derogar de forma íntegra la reforma laboral y ha señalado que las propuestas económicas gallegas, remitidas al Gobierno, van "en la dirección contraria".

Entre otras cuestiones ha abogado por bajar el IVA temporalmente a la industria hotelera y del turismo, por incentivar el consumo, con un plan especial en la automoción, y por ampliar las vacaciones fiscales de las empresas, ya que es "insostenible", en su opinión, que se tengan que endeudar para pagar impuestos.

En turismo, además, ha apostado por medidas que ayuden a compatiblizar la seguridad con este sector, con la puesta en marcha de controles de temperatura en aeropuertos y test de doble banda, que dan un resultado en 15 minutos y su fiabilidad es del 60 por ciento.

También ha reconocido que, aunque no depende de la Xunta, están buscando "alguna fórmula, con la Iglesia, para celebrar al menos una parte del Xacobeo en el año 2022".

Núñez Feijóo también ha destacado que este mes la Xunta anunciará tres o cuatro proyectos tractores económico en los que ya venía trabajando y que con la llegada de fondos europeos confía en poner en marcha.

Al igual que en ocasione anteriores, Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención para reclamar "sosiego" en la política española, con un Gobierno "dividido" y que "necesita de agitación permanente para sobrevivir", ha opinado.

"Vivimos una política de bloques, con profesionales, que en la mayoría de los casos tendrían dificultades para dedicarse a otra cosa (...) con señuelos, falsas polémicas, distracciones (...) Tenemos un gobierno de componendas, de paso corto, de objetivo inmediato, de pacto semanal, que no produce crédito en las instituciones europeas ni en los inversores extranjeros", ha concluido.

Sobre la situación sanitaria en Galicia, Núñez Feijóo ha dicho que apunta a que el covid-19 es una "patología residual", con tan solo una persona en la UCI y 28 pacientes ingresados en otras unidades hospitalarias.

En su intervención ha insistido, al igual que las últimas semanas, en que la situación de Galicia ha sido menos mala respecto a la media española debido a su "anticipación" a la hora de coordinar a su gobierno y de tomar medidas, como la compra de material sanitario y contratación de personal, ya desde el 1 de marzo; así como a la colaboración y a la capacidad logística de Inditex.

En cambio, ha dicho, al Gobierno central "le falló la llegar tarde a la alerta sanitaria", algo "incuestionable", en su opinión y que el Ejecutivo no supo o no fue capaz de ver porque el virus "no estaba en China, estaba aquí, a unas millas de Baleares", ha señalado sobre la situación de Italia en aquellas fechas.

Tampoco ayudó, sino que fue "un grave error", ha continuado, que un Ministerio casi sin competencias de gestión (Sanidad) se arrogase la compra única de material durante semanas, una decisión que tuvo que rectificar.

Por este motivo ha considerado que es imprescindible que el Gobierno ponga en marcha un plan nacional ante un posible rebrote, aunque Galicia ya cuenta con uno, ya que daría "seguridad" y contribuiría a la reactivación económica.