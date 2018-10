Feijóo advierte que de las próximas municipales dependen las "libertades, derechos e igualdad" de los ciudadanos

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que, además del resultado, en las elecciones municipales próximo del 26 de mayo están en juego aspectos vinculados a la actual situación política y social. "Nos jugamos nuestras libertades, derechos, igualdad con los pueblos que conforman nuestro país, nuestro modelo de sociedad y que nadie te señale por la calle por defender la libertad de los demás", ha afirmado.

Durante su intervención en el mitin de presentación de Rafael Domínguez como candidato a la Alcaldía de Pontevedra, Feijóo, ha cuestionado "qué fotos podemos enseñar a la gente" de la "España actual", citando a "un mandatario de gobierno pactando presupuestos en una prisión" o refiriéndose a los líderes independentistas de Cataluña encarcelados "por incumplir su compromiso de respetar la Constitución".

Núñez Feijóo ha acusado al BNG de utilizar "los votos de los pontevedreses para defender el nacionalismo y su ideología" cuando en Galicia, según el presidente de los populares gallegos, solo el 7 por ciento de la población es nacionalista. "Votar al BNG es votar a un partido que no está de acuerdo con la Constitución, el Estatuto, que plantea un referéndum de independencia y autodeterminación", ha insistido.

Por el contrario, ha destacado que el PP utiliza los votos para "generar confianza, hacer más Galicia y más España, y no renunciar" a ninguna de las dos. "Defendemos la Transición y estamos orgullosos del Partido Comunista de la época", igual que del PSOE, de Alianza Popular y de la UCD de entonces, ha explicado el presidente de los populares gallegos, argumentando que el PP es un "punto de encuentro más que un partido político".

También ha criticado que actualmente "en España se discute todo, vale todo" y se da "por normal lo que no es normal". Por ello, ha animado a "votar no solo a un candidato, sino un modelo de sociedad" que Núñez Feijóo ha basado en "la convivencia, la concordia y el respeto".

En este sentido, ha reivindicado las dos victorias del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2016, frente a la moción de censura que ha situado al socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno Central: "No ganó ninguna de las elecciones a las que se presentó, un record en la democracia española y en la Europa Occidental", ha resaltado Núñez Feijóo, algo que "solo ocurre en España y con el PSOE", un partido al que, a nivel local, ha calificado como "recadero del BNG".

RAJOY, NO GRATO

Precisamente, refiriéndose a Rajoy, Alberto Núñez Feijóo ha reprochado que el actual Gobierno local de Pontevedra "declaró no grato a un vecino por ser de otro partido", en alusión a un pleno de la Corporación Municipal de febrero de 2016 en el que el BNG apoyó una moción del PSOE y Marea de Pontevedra a raíz de la decisión del Gobierno central en funciones -presidido entonces por Mariano Rajoy- de ampliar la prórroga para que la empresa Ence pueda continuar por 60 años más en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

"Los que tenemos mayoría absoluta no declaramos no grato a nadie", ha criticado. "Si el alcalde plantea algún proyecto, en vez de declararle no grato intentamos ejecutar ese proyecto", ha replicado, apelando a su condición de presidente de la Xunta y mostrándose partidario políticamente de "los que suman, unen y construyen".

Así, ha remarcado la apuesta del PP por "ganar" las próximas elecciones municipales en Pontevedra con el "compromiso de ser útiles a los vecinos" frente al actual regidor municipal nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores, que ocupa el cargo desde 1999. "En política no está permitido acomodarse, no se puede gobernar una ciudad con inercia, ir al ayuntamiento no es algo rutinario", ha precisado, apelando a "dar lugar a un nuevo proyecto de ciudad" en la figura de Rafael Domínguez que, como Fernández Lores, también es médico.

Por ello, se ha referido en términos médicos a Pontevedra al afirmar que "cuando una ciudad tiene mucho colesterol y mucha glucosa, lo que tiene es mucho paro", acusando al Gobierno local de considerar el empleo como "algo secundario".

Duplicar las plazas de Educación Infantil en Pontevedra, construir una nueva residencia para personas mayores y reabrir el antiguo asilo, rehabilitar la anterior delegación de la Xunta en la ciudad, culminar la ampliación del edificio judicial, desarrollar la estación intermodal de tren y autobús, acometer obras de saneamiento, además de edificar un nuevo pabellón deportivo y un nuevo hospital en Montecelo han sido los principales compromisos presentados por Núñez Feijóo, por valor de 200 millones de euros.

"Decían que el PP y Feijóo mienten a Pontevedra", ha cuestionado el presidente de la Xunta, preguntando "cuál de estos proyectos está sin presupuestar, no se está ejecutando o finalizando", ha concluido.