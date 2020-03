Feijóo advierte de que trasladar a enfermos entre comunidades "necesita apoyos epidemiológicos muy serios"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que trasladar a enfermos de unas comunidades supondría una "decisión comprometida" que "necesita apoyos epidemiológicos muy serios para no cometer errores" y, por lo tanto, acreditar una "seguridad" para este paso.

A preguntas de los medios en rueda de prensa este martes, en la que compareció para dar balance de datos y avanzar medidas para las residencias de mayores, Feijóo ha reconocido la "nación" española y que, por lo tanto, es una "unidad", pero ha matizado que antes de decidir trasladar pacientes de una a otra comunidad, la "autoridad sanitaria tendrá que estar muy segura" sobre la curva epidemiológica de destino.

Es decir, una decisión de este tipo, como la que ha planteado como posibilidad el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, debe tener en cuenta que no se va a producir un "colapso" en esa otra comunidad y que el lugar de destino "tiene capacidad de absorción de esos pacientes", en palabras de Feijóo.

El mandatario autonómico ha tenido palabras para las comunidades que están ahora en pico de expansión del virus, a las que "no solo" ha enviado un "abrazo", sino la "mayor de las solidaridades" a Madrid, La Rioja y Navarra.

"No debe haber ninguna decisión sanitaria que no respete el número de casos. El Sistema Nacional de Salud funciona y es un único sistema, pero decisiones tan comprometidas necesitan apoyos epidemiológicos muy serios para no comete errores", ha zanjado.

REFORZAR LOS AEROPUERTOS

Por otro lado, Feijóo también ha pedido que se refuercen los controles en los aeropuertos para garantizar que las personas que están llegando a Galicia son ciudadanos de esta comunidad y, de este modo, asegurar el cumplimiento de las restricciones del estado de alarma.

"Tuvimos conocimiento de que aviones llegan a Galicia con pasajeros de otras comunidades. Tengo dudas de si cumple o incumple el estado de alarma", ha indicado Feijóo, quien ha recordado que "solo pueden venir personas domiciliadas en Galicia". Algo, ha remarcado, "fundamental" que se respete.

Dicho esto, ha recordado que el control de los aeropuertos, una tarea "fundamental", le corresponde al Estado. "Hay que controlarlo (el tráfico aéreo) con mayor intensidad", ha dicho, para rematar que sí tienen conocimiento de personas que vienen de otras comunidades "y eso va en contra del estado de alarma".