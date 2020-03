Feijóo sitúa el 5A "fuera" de su agenda y ve "lógico" aplazar los comicios si no hay "garantías"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este viernes que "en este momento no se reúnen las garantías para poder celebrar elecciones" ni se puede "concretar en qué momento podrían reunirse el cien por cien". Por ello, tras remarcar que están "fuera" de su agenda y las ve "secundarias", ha asegurado que considera "lógico" que, "si no hay el cien por cien de garantías" para votar, no se celebren los comicios del 5 de abril.

"Dije y reitero que las elecciones ya no forman parte de la agenda del Gobierno. Y hoy lo reitero, si cabe, con más énfasis. No forman parte, en ningún caso, de la agenda del Gobierno. Las elecciones son secundarias y todo el Gobierno está en otra cosa", ha sentenciado el presidente.

En este punto, ha recalcado que las elecciones "solo se podrían celebrar si se dieran el cien por cien de las garantías", por que, bajo su punto de vista, si esto no ocurre, "lo lógico es que no se celebren". "Y en este momento no se reúnen las garantías para poder celebrar elecciones, y no podemos concretar en qué momento podrían reunirse el cien por cien de las medidas", ha apostillado.

En todo caso, tras mantener una reunión extraordinaria con su Ejecutivo en la que ha adoptado varias medidas, ha apuntado que, una vez que se declare el estado de alarma en España, quedará garantizada "la seguridad" y también se podrían habilitar "mecanismos" que, llegado el momento, podrían dar base jurídica a una suspensión de comicios que no tiene precedentes en España.

Será ahí cuando se concreten "los plazos" y las "decisiones" necesarias. Y es que, ha insistido Feijóo, "en este momento no hay ningún gallego pensando en las elecciones autonómicas".

CONTACTO CON SÁNCHEZ TRAS HABLAR CON LOS PARTIDOS

En todo caso, ha rechazado avanzar acontecimientos y ha explicado que ha quedado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha hablado esta misma tarde, de mantener un nuevo contacto y abordar la situación electoral después de reunirse el lunes con los portavoces de los principales partidos gallegos. Todas las formaciones se han mostrado ya favorables al aplazamiento.

Feijóo ha remarcado que quiere "escuchar sus opiniones y propuestas", para después, junto con la suya propia, trasladar esta información al presidente estatal.