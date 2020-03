Feijóo pide "estar a la altura" y recuerda a la sociedad: No estáis solos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al conjunto de las fuerzas políticas "estar a la altura" de la situación "sin precedentes" generada por el coronavirus y ha tenido un mensaje para el conjunto de la sociedad y en especial para los mayores: "No estáis solos (...) Volverán los días buenos".

"Parece que existe un consenso en que se minusvaloró el riesgo y las consecuencias del virus dada la situación en China, en Italia... Pero no es momento de reproches, no los escucharán de mí, no son estos los momentos de ver lo que se podía haber hecho, sino de ver lo que se puede hacer juntos", ha dicho Núñez Feijóo en el Parlamento gallego.

El presidente comparece en una sesión reducida de la Diputación Permanente sobre el coronavirus en la Cámara autonómica, que continuará disuelta pese a que no se celebrarán las elecciones previstas inicialmente para el 5 de abril, y en la que solo participan él y los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, además de integrantes de la Mesa.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del coronavirus y como solidaridad con todas aquellas que están padeciendo la enfermedad, al que se ha sumado posteriormente Núñez Feijóo en sus primeras palabras.