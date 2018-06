Feijóo asegura que en la próxima sesión de control seguirá siendo presidente

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado hoy avanzar si se presentará como candidato para liderar el PP y ha tranquilizado a los grupos de la oposición, a los que ha asegurado que seguirá al frente de la Xunta en la próxima sesión de control, que se celebrará en el Parlamento gallego el 20 de junio.

"Señora (Ana) Pontón, si usted me quiere volver a preguntar más cosas, tiene usted la próxima sesión de control, nos volvemos a ver el 20 de junio", ha contestado el presidente gallego en la sesión de control del Parlamento a la líder del BNG, Ana Pontón, que hoy al igual que el resto de portavoces de la oposición, preguntó a Núñez Feijóo si busca ser el jefe de filas del Partido Popular, sin que ninguno obtuviese respuesta.

También ha cuestionado que el resto de formaciones le pidan que comunique su decisión por "estabilidad", ya que ha considerado un "sarcasmo" después de que en las otras formaciones se hayan sucedido varios portavoces en los últimos años mientras que él lleva al frente del PPdeG más de 10 años después de asumir la Presidencia en 2006, cuando relevó a Manuel Fraga.

El presidente de la Xunta se ha mantenido hermético sobre su futuro frente a la insistencia de los representantes del resto de grupo que han coincidido en sostener que Núñez Feijóo no podría seguir al frente del Ejecutivo autonómico si decide dar el paso para liderar el PP.

En primer lugar, la portavoz de los nacionalistas gallegos le ha cuestionado si bien prefiere seguir como presidente del Gobierno gallego o si por el contrario "prefiere postularse para liderar un partido condenado por corrupción" ya que, a su juicio, no puede compatibilizar ambos cargos.

"No puede utilizar a Galicia como sala de espera VIP mientras espera por su avión para Madrid" porque sería "un insulto para los gallegos que usted cobre como presidente la Xunta y tenga su cabeza ocupada en los líos del PP", ha sostenido.

De igual forma, el portavoz parlamentario Xoaquín Fernández Leiceaga ha considerado que es el momento de que Núñez Feijóo avance su decisión; "su grupo empieza a preguntarse quien será presidente en el próximo periodo de sesiones", ha apuntado.

A renglón seguido y ante la negativa del líder del PP gallego de aventurar la decisión a tomar sobre su futuro, el socialista le ha cuestionado si podrá en noviembre "cantar con Marta Sánchez 'el que sigue aquí soy yo'", porque "eso sería una buena pregunta a responder", ha defendido entre las risas de los diputados presentes en el hemiciclo.

"Tenemos derecho a saber cuál es su calendario, porque es un calendario de interés público, no porque a mí me preocupe más o menos, sino porque usted es el presidente de la Xunta y tenemos derecho a que esos procesos se resuelvan con rapidez porque la interinidad perjudica a Galicia".

Para Leiceaga también serían incompatible que Núñez Feijóo optase a liderar la formación mientras esté al frente de la Xunta porque le impediría impulsar proyectos estratégicos para la Comunidad o defender un modelo de financiación autonómica beneficiosa para Galicia pero que puede discrepar con las preferencias de otros territorios del Estado.

"Es legítimo querer liderar el PP, yo le deseo éxitos en esa tarea, pero tiene que cambiar rápidamente de piel, porque no se puede ser al mismo tiempo militante de Galicia y querer ser el máximo militante del PP", ha señalado.

La respuesta que obtuvo Leiceaga fue similar a la que recibió la portavoz nacionalista "seguro que usted y yo vamos a tener posibilidades de seguir disfrutando de esta sesión de control, hágame esta pregunta el 20 de junio y si quiere acumúlela con la de la señora Pontón".

Más allá de esa fecha Núñez Feijóo no ha avanzado nada en su intervención. De hecho, a la salida del Parlamento, cuando abandonaba el edificio, ha indicado que de momento no hay ningún congreso convocado para suceder a Mariano Rajoy.

Antes, todavía en la sesión de control, el presidente de la Xunta ha ironizado con el hecho de que le pregunten desde el PSOE por futuribles cargos: "¿puede usted comprometerme en esta Cámara si va a seguir siendo portavoz en unas semanas", le ha dicho a Leiceaga ante la posibilidad de que los nuevos nombramientos de Pedro Sánchez para puestos en el Gobierno hagan correr la lista del PSdeG por Pontevedra y acceda al Parlamento el actual líder de la formación en Galicia, Gonzalo Caballero.

"Le propongo que tenga usted el mejor destino posible, pero que me hable usted a mí de estabilidad desde su portavocía es cuanto menos un sarcasmo", ha sostenido el presidente gallego.

Sin embargo, el enfrentamiento más tenso sobre su futuro lo ha tenido con el portavoz de En Marea, Luís Villares, que acusó a Núñez Feijóo de dejar de ser "militante de Galicia" para "dejarse querer por Génova ante una fachada pagada con dinero negro".

"Quiere ser el mirlo blanco que, no obstante, tiene una historia negra" porque "fue a Madrid a presentar su currículum, pero también tiene uno en B, que seguro no enseñara en este casting".

Villares ha apuntado que sus referencias van "sin foto" para obviar su imagen con el contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico Marcial Dorado, que lo mostrarían, en su opinión, como "narcochófer" a borde de la lancha que compartieron a mediados de los años 90.

También oculta de su carta de presentación "los homicidios del Sergas", ha afirmado el líder de En Marea, puesto que durante la Presidencia de Feijóo en la Xunta "hubo pacientes que murieron por falta de medicamentos a pesar de que sí los había en las farmacias, sí en Galicia los recortes mataban".

Además, "Feijóo oculta que Galicia ya tiene sus propios casos de corrupción en firme" y que son "inapelables" como el caso Campeón o la Operación Pokemon .

Por todo ello, "la pregunta no es cuándo se va a Madrid sino cuándo va a dimitir por estos casos y cuándo va a convocar elecciones", petición que Núñez Feijóo le ha recordado que no le favorecería puesto que entonces Villares "no sería candidato a nada", debido a su cuestionado liderazgo en la candidatura de confluencia.

"Me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada, pero usted aún está más" le ha espetado el presidente al líder de la oposición ante las críticas de la oposición, sobre todo la propia aludida, Ana Pontón, que tildaron de machista esta afirmación que el presidente gallego retiró inmediatamente.

Tras el relato de Villares, el líder del PP gallego ha asegurado que él asume "todos los errores" de su currículum, entre los que no se encuentra "utilizar una toga para hacer política, ni para preparar una campaña electoral", a diferencia de lo que hizo Villares que fue elegido "candidato" de En Marea a la Presidencia de la Xunta "a las pocas horas" de pedir la excedencia como magistrado de la Sala Civil del TSXG.

"Yo asumo todo, incluso que usted me llame homicida, estoy acostumbrado a todo tipo de injurias", porque "como ya no lo considero juez, ni ahora ni en ningún momento, lo que usted me diga desde el punto de vista legal" no tiene relevancia, ha opinado.

De hecho, para el jefe del Ejecutivo la actuación de Villares abre la necesidad de abordar las puertas giratorias entre la justicia y la política porque, en su opinión, el actual líder de En Marea "no puede volver a dictar sentencias en Galicia, ni en ningún lugar de un Estado de derecho".