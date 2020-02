Feijóo critica la "asimetría insultante" del Gobierno en su trato a las CCAA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "la asimetría" del Gobierno en su trato a las diferentes Comunidades Autónomas "no es solamente atípica, es insultante".

Núñez Feijóo ha opinado de este modo tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico al ser preguntado por el posible traspaso de competencias al País Vasco, entre ellas algunas relativas a la Seguridad Social.

El presidente gallego ha cuestionado que esta negociación sea legal y que se haga, además, en campaña preelectoral en esa Comunidad, y ha añadido también a su lista de agravios el trato de Pedro Sánchez a Cataluña y el del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al presidente español.

"Este tipo de bromas empiezan a no ser bromas y a ser muy serias", ha advertido sobre "la escenografía de tú a tú" entre dos jefes de "dos naciones" entre el Gobierno español y el catalán, con "una mesa para negociar lo innegociable, la soberanía de los españoles, y con dinero sobre la mesa de los gallegos para que se transfiera al gobierno independentista de Cataluña".

Ha censurado, igualmente, la negociación de la transferencia de competencias de la Seguridad Social, "un hecho sin precedentes y gravísimo", ha señalado, y se ha preguntado "qué se transfiere" exactamente y "quién lo va a pagar".

"¿La gestión será del gobierno del País Vasco y sus consecuencias económicas las pagaremos el resto, la caja única de la Seguridad Social? ¿Va a decidir sobre las horas extraordinarias, el régimen de la Seguridad Social de lo que pagan las empresas vascas al gobierno vasco, los conceptos para integrar la base de cotización y todo pagado con la caja única?", ha continuado Núñez Feijóo.

Según el presidente gallego, esa transferencia "no es razonable" y ha sido "negada sistemáticamente" por todos los gobiernos de PSOE y PP; por lo que ha dicho que su preocupación ya "no es solo institucional, sino personal", porque habrá "dos tipos de ciudadanos y eso no es admisible".

Núñez Feijóo ha insistido en que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "negocia cosas ilegales" con el País Vasco y "con el gobierno independentista" de Cataluña, en Galicia no paga la deuda (370 millones de euros de IVA y fondos de compensación por el cumplimiento fiscal), no da fechas de finalización del AVE y no soluciona la situación de las empresas electrointensivas, que están "a punto de perder 5.000 empleos".

"Esta asimetría los gallegos no la merecemos y mientras sea presidente de Galicia voy a defender a gallegos sin condiciones y sin (hacer) seguidismo de nadie (...) y espero que los gallegos tomen nota", ha dicho Núñez Feijóo, que será candidato a la reelección por el PPdeG en las elecciones del próximo 5 de abril.

Sobre el estatuto de las empresas electrointensivas, además, ha asegurado que el documento presentado por el Gobierno es "la carta de defunción" de este tipo de industrias en Galicia.

"Propone menos dinero del que había y se reparte entre 600 empresas en lugar de entre 100; y la mayoría de las 500 nuevas son de Cataluña y el País Vasco. Si se aprueba como está, Alcoa en San Cibrao (Lugo) cierra", ha advertido.