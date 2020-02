Feijóo aboga por una campaña "que no moleste a la gente" y rechaza la confrontación con la "opción multipartita"

El jefe de filas de los populares gallegos ha participado este jueves en la junta provincial del PP de Pontevedra. Allí, ha destacado que la puesta en valor de "lo que une" será la estrategia que marquen los populares alrededor de "un proyecto para la inmensa mayoría de los gallegos", ha señalado.

En su intervención, el líder de los populares gallegos ha criticado que haya "cuatro o cinco partidos que quieren gobernar Galicia cuando no son capaces de gobernarse a sí mismos". Frente a ello, ha instado a los suyos a "explicar" lo hecho por su gobierno "con la confianza de los gallegos en la última década" y presentar el proyecto del PP "para la siguiente década".

Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que "solamente hay dos opciones", la que representa un gobierno salido de las urnas "de forma directa a través de los votos" o la de un "multipartito" cuyas siglas todavía no se pueden "concretar".

El presidente del PPdeG cree que Galicia necesita un gobierno "que sólo dependa de los intereses de los gallegos" y que "hable claro" en asuntos como el tren de alta velocidad, las industrias electrointensivas, las empresas radicadas en zonas de dominio marítimo terrestre, de la pastera ENCE, o "que defienda el dinero que se le debe a Galicia por parte del Gobierno central".

"Por encima del Partido Popular, por encima de nuestra propia militancia, nosotros somos militantes de Galicia, nos debemos a los gallegos y a las gallegas", ha proclamado Núñez Feijóo.

CIUDADANOS

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión, el presidente del Partido Popular de Galicia ha vuelto a señalar que hasta el 1 de marzo hay posibilidad para llegar a "puntos de encuentro" con Ciudadanos". "Si puede ser con los dirigentes de Ciudadanos en Galicia, mucho mejor", un mensaje que ya le ha trasladado a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.

"En cuanto Ciudadanos quiera volver a retomar conversaciones para ver cómo podemos avanzar en la próxima semana, nosotros estamos en disposición de sentarnos e insisto, mucho mejor si es con dirigentes de Ciudadanos en Galicia", ha afirmado Núñez Feijóo.

El líder de los populares gallegos ha destacado que "la lógica proporcional y lo que acredita la buena fe" es que "los que no tienen representación se pongan de acuerdo con aquellos que tienen mayoría para así ser más grandes e ir más unidos" todo ello "si de verdad" se quiere "preservar un gobierno autonomista constitucionalista".

Núñez Feijóo ha indicado que el objetivo de la formación tiene que ser "ayudar" para que, entre todos, blindar un gobierno que "dependa sólo de los gallegos y que no dependa de los nacionalistas, independentistas, de las distintas Mareas de Podemos, de Izquierda Unida del Partido Socialista, de Anova, etc, etc". "Que nadie se aproveche de nadie y que todos sirvamos a Galicia", ha zanjado.