Feijóo ofrece su capacidad de gestión en el escenario postcovid y alerta contra un "multipartito variable"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado sobre el riesgo de dejar el gobierno de Galicia en manos de un "multipartito variable", en un escenario de crisis socioeconómica tras la pandemia de coronavirus, y ha puesto en valor la capacidad de gestión, experiencia y preparación de su equipo.

Así lo ha trasladado en un mitin en formato reducido, ante algo más de un centenar de personas, celebrado en una de las salas del Auditorio Mar de Vigo, y en el que ha puesto en valor la gestión que la Xunta y los profesionales sanitarios han hecho de la emergencia por la COVID-19.

Feijóo ha proclamado que la respuesta del gobierno gallego a la pandemia fue "acertada", guiada "por el corazón y la cabeza", y ha advertido de que "lo que viene por delante no va a ser fácil". A ese respecto, ha apuntado que las consecuencias de la pandemia "se sufrirán más" cuando se acabe la vigencia de los ERTES o cuando las empresas tengan que devolver los préstamos solicitados.

Ante ese escenario, el candidato del PPdeG ha prometido "esfuerzo" y "programa" para, además de "seguir mejorando la Sanidad", "no dar ningún empleo por perdido". Feijóo ha apelado a la experiencia, capacidad de gestión y preparación de su equipo para afrontar el escenario postcovid y, tras afirmar que "Galicia sabrá responder a la situación económica y social que nos deja la pandemia", ha proclamado: "En los próximos 4 años prometo gestión, gestión y gestión, y mi única prioridad será Galicia, Galicia y Galicia".

"No hay tiempo para discusiones, ni para ver cómo se reparten la Xunta entre partidos de un multipartito variable", ha advertido, y ha contrapuesto la "estabilidad, unidad y certezas" que ofrece el PP a la "inestabilidad", los "experimentos" e "incertidumbres" que ofrecen el resto de partidos.

ALERTA SOBRE LOS "PACTOS" Y "CARAMBOLAS"

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que voten el próximo 12 de julio, sin dejarse influir por los que pretenden "activar el miedo", porque los colegios electorales han sido "inspeccionados" y se puede votar "con seguridad". "No dejéis (el próximo gobierno gallego) a la suerte, a los pactos y carambolas, no dejéis para los despachos de los partidos lo que se puede resolver en las urnas", ha reclamado Feijóo.

Finalmente, el líder del PPdeG ha hecho balance de algunos de los proyectos e iniciativas puestos en marcha a lo largo de sus 11 años de gobierno autonómico, y ha subrayado que quiere seguir siendo "un presidente de todos los gallegos". "No me presento para derrotar a nadie, sino que para Galicia salga ganando", ha sentenciado Feijóo, quien ha asegurado que no perderá tiempo "confrontando" con otros partidos, porque "quien tiene programa y proyecto, no tiene tiempo para faltar al respeto a los demás".