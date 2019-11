Feijóo pide el compromiso "de todos" para detener la violencia machista: "Galicia no permitirá ni un paso atrás"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este lunes "a todos" los integrantes de la sociedad --hombres y mujeres-- a comprometerse para detener "el disparate" de la violencia machista, al tiempo que ha advertido de que Galicia "no permitirá ni un paso atrás" en esta lucha. "Todos somos imprescindibles, hombres y mujeres. Es una obligación moral y ética combatir cualquier forma de violencia machista", ha proclamado.

"En Galicia no. En Galicia solo tenemos un no por respuesta frente a la violencia machista. Y no permitimos que frente a esta lucha no se quiera tomar parte. Es tarea de todos. Frente a la violencia machista solo cabe una respuesta, sin titubeos, sin dudas y sin matices. La respuesta es no", ha agregado, durante la entrega de premios del concurso escolar de este año con motivo del 25N.

La encargada de abrir el acto fue la conselleira de Educación, Carmen Pomar, quien ha confesado el "orgullo" que siente la Administración por los alumnos premiados y ha agradecido el apoyo de los docentes, ya que "sin su ayuda la tarea sería más complicada" y la labor hecha constituye "una inversión" para "un futuro mejor" en la comunidad.

Tras la entrega de premios posterior a alumnos de institutos de Ferrol, Bueu, Sanxenxo y Vigo, Feijóo ha tomado la palabra y ha felicitado a todos los alumnos y profesores por participar en el certamen con trabajos que, además de su calidad gráfica, visual y artística, "educan, inspiran y conciencian".

"Unos trabajos que están llenos de sentimiento y de realidades, y que, sobre todo, acreditan que sois activos en esta lucha para acabar con un disparate como el de la violencia machista", ha trasladado el jefe del Ejecutivo.

"LA GENERACIÓN MÁS CONCIENCIADA"

"Gracias por unos trabajos llenos de sentimiento, conocimiento y de ganas de cambio. Representáis a la generación más concienciada de toda Galicia, el futuro de nuestro país. Y estoy seguro de que seréis la generación que conseguirá lo que no fuimos capaces de conseguir nosotros: que la violencia machista sea una nota necrológica del pasado de la historia de Galicia y de España", ha sentenciado.

Feijóo ha rememorado que la semana pasada fue a una clase de la asignatura de igualdad en un instituto de Ames (A Coruña) y ha incidido en la "suerte" que tiene la actual generación de jóvenes, convencido de que si este tipo de materias se impartiesen cuando "cincuentones" como él tenían la misma edad "probablemente el problema de la violencia machista" no existiría en España ni otros países.

"NO CALLARSE Y DEJAR A LOS NIÑOS SER LO QUE QUIERAN SER"

Feijóo se ha dirigido a los niños, chicos y hombres y ha hecho un llamamiento a "parar" el "disparate" y la "sinrazón" de la violencia machista. "Lo tenemos que hacer entre todos, de forma unida, consciente y determinante. No es una opción, obviar la realidad no es una opción", ha advertido.

A las niñas, chicas y mujeres les ha reconocido el esfuerzo y valentía con la que luchan contra la violencia machista. "También para alcanzar lo que siempre debió ser vuestro, que no es otra cosa que la libertad", ha proclamado.

En cuanto a "lo que hay que hacer", ha apelado a "trabajar contra la violencia", "dejar que los niños y niñas sean lo que realmente quieran ser, sin ningún prejuicio y sin ningún estereotipo". Y ha apelado a "no callar" ante episodios de violencia machista. "Ante un comportamiento inoportuno no os calléis, es preciso que denunciéis", ha animado a los jóvenes presentes en el acto.

MEDIDAS Y RECONOCIMIENTO

A renglón seguido, ha remarcado que la Xunta desarrolla "el cien por cien" de las medidas previstas para este año dentro del Pacto de Estado contra la violencia machista y prevé acometer en 2020 un plan estatégico que avance hacia "la plena coordinación" entre las diferentes administraciones públicas, así como la puesta en marcha de nuevos centros de acogimiento.

Asimismo, ha recordado que, en 2016, el Ejecutivo gallego ha presentado el Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de entidad de género, y ha puesto en marcha el I Plan de actuaciones para la igualdad en los centros educativos de Galicia.

En ese mismo año, ha remarcado que Galicia se convirtió en la segunda comunidad en incluir en el curríclo educativo una materia de libre configuración autonómica sobre igualdad, 'Igualdade de xénero', destinada a 1º y 2º de ESO; y para dar continuidad a esta materia en Bachillerato, en 2018, se presentó 'Coeducación para o século XXI' y se puso en marcha para 1º y 2º de ESO 'Sociedade Inclusiva'.

En el ámbito de la FP, ha agregado que se apostó en 2017 por ofertar, por primera vez, el Ciclo Superior de Promoción de Igualdade de Xénero.

"En definitiva, la igualdad en sí está presente de forma transversal en todos los niveles educativos", ha concluido.