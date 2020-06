Feijóo previene del exceso de confianza y reafirma su "compromiso" con Galicia ante el "peregrino" Casado

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo su compromiso con Galicia y ha proclamado que, si la Comunidad "quiere" y sus ciudadanos le avalan en la cita con las urnas el 12 de julio, él estará "a disposición de Galicia los próximos cuatro años".

"A lo que me debo absolutamente es a Galicia. Estoy únicamente a disposición de Galicia, ese es mi compromiso público y notorio", ha proclamado Feijóo, ante su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, quien, según sus propias palabras, se desplazó a Santiago como "un peregrino" para participar en la presentación de los candidatos populares al 12-J. Hasta seis veces estará en Galicia en el esprint electoral final.

El acto, que ha arrancado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha contado también con la intervención, desde distintas ubicaciones en sus provincias, de las cabezas de cartel por A Coruña, Ángeles Vázquez; Lugo, Elena Candia; y Ourense, Marisol Díaz Mouteira; así como de la número 2 por Pontevedra tras Feijóo, Corina Porro.

Desde O Parrote en A Coruña, un área recreativa lucense, el Mosteiro de Oseira ourensano y el Pazo de Golpelleira, en Vilagarcía (Pontevedra), todas las candidatas han ratificado el objetivo del partido en sus respectivas provincias de dar lo mejor de sí y han ensalzado la "responsabilidad" y gestión de Feijóo.

Y en teste contexto, Feijóo ha vuelto a agitar su compromiso con Galicia y ha garantizado que, pese a los "años" que suma, a lo vivido, y al "dolor" que sufrió cuando, como presidente, "vinieron mal dadas" --el acto albergó un minuto de silencio por las víctimas mortales de la pandemia--, opta a un cuarto mandato "con más fuerzas y ganas" que cuando recuperó la Xunta para el PPdeG el 1 de marzo de 2009.

"Con más fuerza, con más ganas y, por qué no decirlo, con más experiencia", ha sentenciado Feijóo, quien ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo y su objetivo de no depender de ningún "socio" ni liderar un gobierno formado por "un mejunje" de cuatro partidos. Previamente, Tellado había anticipado el mismo mensaje: que el 12-J los gallegos elegirán entre el "proyecto consolidado" del PPdeG o un "experimento".

De hecho, la gestión ha centrado el principal vídeo promocional del acto. Un vídeo en el que, al margen de recorrer las decisiones adoptadas por la Xunta durante la gestión del coronavirus, con imágenes de reuniones del Gobierno o intervenciones de Feijóo en la Cámara autonómica, no ha faltado la voz del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Simón elogió la gestión de la Xunta en días pasados en una rueda de prensa y sus palabras ya fueron, en su momento, destacadas, por el jefe del Ejecutivo y por los populares, con Tellado al frente.

EL "HONOR" DE SERVIR A GALICIA

"Estar a disposición de Galicia es el mayor y máximo honor para un gallego. Un gallego que no esté a disposición de Galicia no merece que se le llame gallego", ha remarcado también este domingo Feijóo, quien también ha vuelto a reiterar, ante su jefe de filas, que si tiene que elegir entre defender los intereses de Galicia y su partido, priorizará la Comunidad, porque "Galicia siempre debe estar por delante".

En el fin de semana en el que los populares han retomado los actos electorales, el de Os Peares ha pedido lo mismo --poner a Galicia "por delante"-- al resto de candidatos que concurren por las cuatro circunscripciones provinciales, a los que ha instado, además, a no caer en convertir la campaña "en una pelea entre partidos".

"AÚN NO HE GANADO"

Aunque, en clave de partido, ha manifestado su deseo de poder brindar una cuarta mayoría absoluta a Gerardo Fernández Albor, Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy, el líder del PPdeG ha prevenido a los suyos de un exceso de confianza y ha asegurado que él, por su parte, no se fía de los sondeos.

"A mí no me pilla una sola encuesta que me dé más diputados que nunca. Aún no he ganado, no hay un solo voto en las urnas", ha advertido Feijóo, tras instar a los suyos a pedir a la ciudadanía que les apoye y "patear" cada aldea y municipio de la Comunidad.

LAS CINCO HORAS EN FURGONETA DEL "PEREGRINO" CASADO

Además de remarcar ante él su compromiso "absoluto" con la Comunidad, en un escenario en el que no faltan las voces que sostienen que una cuarta mayoría absoluta facilitaría el salto del de Os Peares a la política nacional, Feijóo ha dado las gracias a Casado por "hacer cinco horas en una furgoneta" desde Madrid para acompañarle en este acto.

También ha ensalzado su interés por Galicia y ha explicado que, durante el pico de la pandemia, su jefe de filas le llamaba reiteradamente para preocuparse por la situación, haciendo "crítica constructiva cuando era menester". "Te has interesado mucho más por Galicia que la mayoría de responsables del Gobierno de España", ha aseverado.

Casado, quien se ha identificado como "un peregrino" y ha resaltado que esta es la primera vez que sale de Madrid, una vez que ya se ha levantado el estado de alarma, ha recogido el guante y ha agradecido el compromiso de Feijóo con Galicia por encima de sus "intereses personales" o de dedicar más tiempo a su hijo.

DEL AVE A ALCOA

Feijóo ha reiterado sus críticas al Gobierno por la térmica de As Pontes, Alcoa en San Cibrao --Cervo (Lugo)-- o el futuro de las empresas ubicadas en la zona de dominio público marítimo terrestre, y ha insistido en su convicción de que Casado tiene "más interés" por el futuro de la industria gallega que ministros del Ejecutivo central.

En la misma línea, Casado ha ensalzado la gestión de la Xunta y ha advertido que, si no se ha podido avanzar más, es porque hay un Gobierno central, el que dirige Pedro Sánchez, que "no ha cumplido". "Si no se puede inaugurar el AVE, si no ha podido haber más atracción de inversiones y creación de empleo es porque hay un Gobierno que no ha cumplido", ha zanjado.