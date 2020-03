Feijóo es "consciente" de que necesita a los votantes de Vox para repetir como presidente de la Xunta

Por este motivo, Feijóo pedirá a todos los que depositaban su confianza en el PP --y que se fueron a Vox--, que vuelvan a votar a los populares en estos comicios, porque si no lo hacen el candidato del PPdeG tendrá que "abandonar la Xunta", ha explicado en una entrevista en el diario El Mundo, recogida por Europa Press.

El escenario que dibuja el actual titular del Gobierno gallego confronta dos escenarios, o su presencia en la dirección de la Xunta con una mayoría absoluta o la entrada "de PSOE, Podemos y el nacionalismo" en el mando de la Administración autonómica.

A juicio de Feijóo, es necesario "aunar a los votantes de Vox" y también de Ciudadanos en el Partido Popular de Galicia, ya que "si el 3% o el 4% de los votos va a Vox, ellos no van a obtener escaño, pero imposibilitarán que el PPdeG obtenga ese 45% o 46% necesario" para conseguir la mayoría absoluta con la que los populares llevan gobernando en Galicia desde 2009.

El mismo planteamiento es el que traslada el presidente del PPdeG al caso de Ciudadanos. Sobre la formación naranja, liderada en Galicia por Beatriz Pino, ha explicado que "no tienen ninguna expectativa, ni remota, de conseguir representación parlamentaria". Eso "no es una buena noticia", ya que "el 1% o el 2% de votos que obtenga Ciudadanos va a restar fuerza a las propuestas" que comparten populares y Cs y, además, no va a poder "evitar un Gobierno nacionalista, socialista y podemita en Galicia".

EL PP COMO ÚNICA ALTERNATIVA

Por todo eso, cuando arranque la campaña electoral Feijóo se dirigirá a los votantes de ambos partidos para pedirles que lo voten y así "revalidar la Xunta". Tiene un "pálpito" y cree que el "PP no puede obtener la mayoría y quedarse en la orilla por un escaño", aunque no descarta que, por el contrario, los populares saquen "un resultado excepcional".

"Para quien no le interese que el nacionalismo, Podemos y el PSOE se repartan el Gobierno, hay una única posibilidad: el PP de Galicia", ha añadido, al tiempo que ha aludido a la mejora demoscópica que ha experimentado su partido con respecto a 2016, pero en aquel entonces no existía la "fragmentación del centroderecha" en las urnas.

ENSANCHAR EL ESPECTRO DEL PP

Con lo que respecta al plano social, el candidato del PP a presidir la Xunta cree que "la mayoría de los gallegos se parecen" a su partido, algo que también ha sucedido a nivel estatal "con Aznar y Rajoy". Sin embargo, la actual fragmentación de la derecha obliga al PP a "rastrear" su planteamiento y "ensanchar" su espectro.

Considera que su "mayor aportación" a nivel nacional, "a la presidencia de Casado", es "intentar obtener una mayoría suficiente para gobernar en Galicia". En caso de que esto suceda, será la última candidatura de Feijóo a presidir la Xunta o, al menos, él apuesta "todo a que sí".

De hecho, en este sentido, ha explicado que de existir un "Gobierno constitucionalista" en España, habría entendido que su "tarea en Galicia" había finalizado.

Sobre la confluencia de Ciudadanos y el Partido Popular a medio plazo en la fórmula de 'España Suma', Feijóo señala que "conviene reflexionar en el conjunto del partido" una decisión de tal "trascendencia política". No se atreve a pronunciarse porque le sorprendería tanto que desapareciesen las siglas del PSOE como del PP.