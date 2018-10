Feijóo contrapone la "ilusión" de Rafa Domínguez con la "inercia" de Lores

El presidente del Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que los populares han "acertado" al elegir a Rafa Domínguez como candidato del PP en Pontevedra para las próximas municipales, poniendo en valor su "ilusión" frente a la "inercia" de un alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), al que ve "agotado".

Núñez Feijóo, que junto con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha arropado al candidato popular en su presentación, ha destacado que con Domínguez al frente Pontevedra "dejará atrás su parálisis", al asegurar que esta ciudad está "congelada en el tiempo".

El líder de los populares gallegos ha responsabilizado hoy de esta situación a un alcalde inmerso en la "rutina", que solo está pendiente, ha dicho, "de ver si reciben piropos" y que, desde hace "demasiados años", no escucha a sus ciudadanos, ve el empleo como algo "secundario" y tiene "abandonados" los barrios y el rural.

Rafa Domínguez dirigirá, según Feijóo, un proyecto de ciudad lleno de "ideas y propuestas" encaminadas a "servir" a los vecinos de Pontevedra, a diferencia de un BNG que "utiliza" los votos de los ciudadanos "para defender la causa nacionalista" y respaldar referéndums "ilegales" de independencia.

La presidenta del Congreso, por su parte, se ha mostrado convencida de que Domínguez será el próximo alcalde de una Pontevedra que, en estos momentos, está gobernada "a golpe de viajes" y siguiendo lo que ha calificado como "modelo Caballero", basado en que "todo lo que han hecho otros digo que lo he hecho yo".

La "propaganda" y la "actitud zen" del BNG en Pontevedra, ha señalado Pastor, "ya no engañan a nadie", especialmente en una ciudad en la que "no hablan con la gente de la calle", en donde "no hay empleo ni oportunidades" y quienes gobiernan "no piensan en qué va a pasar con la vida y con el futuro de nuestros hijos".

En su intervención, el candidato del PP pontevedrés a las municipales ha reiterado que el "problema" de la ciudad es Miguel Anxo Fernández Lores, un alcalde al que ve "cansado" y que "no ha sabido ver" las necesidades de Pontevedra, que presenta unos datos económicos "nefastos" y cuyos ciudadanos "carecen de oportunidades".

El BNG ha logrado, según Domínguez, que Pontevedra sea un lugar "hostil" para las empresas, apostando por una política económica de "comercios cerrados, bajos vacíos y gente que se marcha a trabajar fuera", a lo que ha sumado un rural "abandonado", una ría "contaminada" y un alcalde que "solo se preocupa de pasear por el mundo".

Además, Rafa Domínguez ha acusado a Lores de "querer traer a Galicia el problema catalán" al presumir "con orgullo" de llevar el lazo amarillo, de contar con un concejal que "insulta al Rey" rompiendo su foto en el Parlamento gallego o de tener una teniente de alcalde que comparte "mesa, mantel y mitin" con Arnaldo Otegui.