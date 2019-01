Feijóo defiende que son el PSOE y Vox los que se han "escorado", no el PP

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido hoy que su partido continúa en el centro político, desde donde aspira a representar a la mayoría, y ha asegurado que son el PSOE y Vox los partidos que, en su opinión, se han escorado tanto a la izquierda como a la derecha.

Núñez Feijóo, encargado de coordinar la conferencia que el PP celebrará el fin de semana, ha reiterado en una entrevista en Onda Cero su apoyo al pacto firmado en Andalucía en el que, ha insistido, no hay una sola referencia a las pretensiones de Vox para modificar las políticas contra la violencia machista.

El dirigente gallego ha asegurado que no ha visto en "la inmensa mayoría" de los dirigentes de su partido con responsabilidades de gobierno "una sola decisión" de escorarse a la derecha y ha remarcado que el actual presidente de la formación y su dirección dicen que el PP sigue "en la centralidad" y es la alternativa.

Ha explicado que el contexto político actual está marcado por un presidente autonómico que proclama la república cada quince días, por un presidente del Gobierno que "ni siquiera es diputado" y lidera una fuerza con 84 diputados y por el nacimiento de una fuerza "en el ámbito de la extrema derecha, que es Vox". "

"Cuando un Gobierno se va a la extrema izquierda y garantiza al independentismo que puede seguir haciendo o diciendo lo que quiera... Se dice que el PP se ha ido a la derecha. No lo que ha girado es un gobierno con complicidades hacia planteamientos independentistas y populistas", ha interpretado Núñez Feijóo.

"Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre (...) Yo no he percibido ninguna estrategia para escorarnos a ningún sitio, se han escorado el PSOE, Vox...", ha concluido.

Preguntado por su calificación de Vox como partido de extrema derecha a diferencia de otros líderes del PP, Núñez Feijóo ha asegurado que es "evidente" que Vox no es el PP y ha defendido que "a partir de ahí cada uno puede decir lo que considere oportuno, con el respeto que todos los compañeros" tienen que tenerse porque "en el PP no existe el pensamiento único".

Ha defendido los legados para el PP de Fraga, Aznar y Rajoy, donde han convivido nos más de derecha, otros más centristas, otros más liberales y otros conservadores y ha considerado que esa mezcla y convivencia de familias debe seguir porque "si el PP se achica, si pierde base ideológica, se hace un partido más pequeño y renuncia a las mayorías".

En su opinión, el PP debe seguir "en el centro político", ya que según ha dicho, "el interés" de Ciudadanos es decir que son de "centro izquierda" y el de Vox (decir) que "son la derecha de verdad" (...) "unos dicen que son el PP auténtico y otros que son el PP progresista", ha ironizado.

Respecto a una hipotética intención de intentar dirigir el PP en el futuro, tras la negativa a intentarlo el pasado verano, ha dicho que "el presente y el futuro del PP es Pablo Casado, que ha ganado el congreso y tiene la responsabilidad de dirigir el partido".