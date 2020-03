Feijóo defiende la cesión de material a Madrid: "Esto no es sálvese quien pueda"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la cesión de varios equipos respiradores para UCI a Madrid dada la situación que vive esa Comunidad por el coronavirus, que en Galicia no llegará, según las estimaciones, hasta mediados de abril, y ha concluido: "Esto no es 'Sálvese quien pueda', si no 'salvémonos todos' los que podamos".

Tras la reunión del Consello de la Xunta, en la que se han aprobado nuevas medidas para luchar contra el coronavirus, Núñez Feijóo ha considerado "sorprendente" que sea cuestionado por este "mínimo acto de solidaridad" que, además, será "multiplicado con creces" cuando a Galicia le hagan falta esos equipos en el momento que alcance la situación crítica que ahora vive Madrid.

Ha dicho no comprender algunos discursos que van en la línea de que "si se mueren personas de fuera de Galicia no importa".

Por supuesto que estaríamos "más aliviados" con esos equipos guardados para cuando hagan falta pero "eso va contra los planteamientos éticos y morales mínimos de cualquier persona. O estamos unidos en esto o esa frase no cobrará sentido", ha dicho.

Ha dicho que lo volvería a hacer y ha pedido que "nadie se llame a engaño" porque "lo que se ha hecho es lo correcto".

"Y si pudiésemos donar o ceder más lo haríamos. Asumo la responsabilidad y mantengo la decisión", ha añadido, tras lo que ha tachado de "ridícula" esta cuestión y ha considerado "reprobable" que alguien pueda considerar que lo único que importa es "ser gallego".

Núñez Feijóo ha asegurado que en Madrid "viven o trabajan medio millón de gallegos" y se ha preguntado qué gallego no tiene un familiar directo o indirecto que viva, trabaje o estudie en Madrid, por lo que ha insistido en que cuestionar la cesión de unos equipos que en este momento Galicia no necesita carece de sentido.