Feijóo teme "el peor" gobierno de la democracia tras hablar con Sánchez, que solo contempla pactar con Podemos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado tras su conversación telefónica con su homólogo estatal, el socialista Pedro Sánchez, que este no contempla "alternativa" a un pacto con Podemos e independentistas, lo que abocaría al "peor" gobierno en la historia de a democracia.

En 15 minutos de conversación cordial, en el marco de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos, Feijóo ha asegurado que le trasladó al dirigente socialista su "preocupación" por un acuerdo de gobierno con "la extrema izquierda" y los independentistas catalanes.

El presidente estatal, según ha relatado el también líder del PPdeG, no le contestó más allá de trasladarle que no quiere nuevas elecciones y tratará de superar "de forma inmediata" la sesión de investidura. Feijóo se ha quedado con la sensación de que el socialista no contempla "alternativas" de pactos constitucionalistas y "de moderación", aunque él (quien ha reivindicado reiteradamente la 'gran coalición') cree que existen.

En esta coyuntura, el titular de la Xunta ha advertido que considera que la vía elegida por Sánchez es "errónea" y traerá "muchos disgustos" a España. Contar con ERC y JxCat es, a su juicio, caer en un acuerdo "contrario a la Constitución", puesto que son partidos, y las "declaraciones de Quim Torra" así lo evidencian, que "no respetan" la Carta Magna.

"He reiterado a Sánchez que un acuerdo de investidura con independentistas catalanes es malo para España y para Galicia. Le he mostrado mi preocupación como presidente autonómico y representante ordinario del Estado en Galicia. Él no hizo comentario alguno y pasamos a otros asuntos", ha lamentado Feijóo, convencido de que el pacto que contempla Sánchez va "en contra de los intereses objetivos de la inmensa mayoría de los gallegos".

¿UN PARIPÉ?

Preguntado acerca de si considera que la ronda de contactos ha sido un "paripé" de Sánchez para poder hablar con Torra, Feijóo ha señalado que habrá que ver lo que ocurre en los próximos días y si hay respuesta a las demandas gallegas para Alcoa, Endesa en As Pontes, el pago de la deuda o el AVE.

"Si ninguna de estas cuestiones mínimas se producen, la conversación habrá sido un paripé. Educado, eso sí", ha zanjado.