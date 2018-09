Feijóo destaca que su nuevo equipo seguirá preparando los retos del futuro

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que su nuevo equipo de gobierno, formado por seis conselleiros y cinco conselleiras, seguirá preparando a Galicia para afrontar los retos del futuro; entre otros, el próximo Xacobeo, combatir la crisis demográfica y crear más empleo y de mejor calidad.

Núñez Feijóo ha presidido hoy la toma de posesión de los tres nuevos conselleiros nombrados ayer, José González (Medio Rural), Fabiola García (Política Social) y Carmen Pomar (Educación, Universidades y FP), y de las nuevas responsabilidades de Ángeles Vázquez (Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda) y Ethel Vázquez (Infraestructuras y Movilidad, departamento al que incorpora Aguas).

En un acto en el Pazo de Raxoi, al que también han asistido los ya exconselleiros Beatriz Mato y José Manuel Rey, que serán candidatos del PP en A Coruña y Ferrol el próximo año, el presidente gallego ha insistido en que no hubiera hecho ningún cambio en su Ejecutivo de no ser por la petición de estos dos dirigentes para participar en las municipales del próximo año.

Con este motivo, ha explicado que ha aprovechado la ocasión para continuar preparando a Galicia para los retos del futuro, con la separación de Cultura y Educación y la incorporación de Turismo al primer departamento -hasta ahora una Secretaría Xeral- con el objetivo de preparar "el mejor Xacobeo de la historia".

Núñez Feijóo ha defendido la estabilidad de su gobierno y ha recordado que hace apenas dos años los gallegos le dieron su confianza por tercera vez consecutiva con el objetivo de "gobernar, algo tristemente extraordinario hoy en día, desde el primer hasta el último día".

"Sería absurdo negar que cometimos errores (...) pero con la planificación adecuada del Gobierno y el trabajo de los empleados públicos hay más aciertos que desaciertos. La Galicia de 2018 no es la ideal, pero sí que es mejor que la de 2009 y que la de 2016", ha señalado Núñez Feijóo en lo que se puede interpretar como un avance de su intervención en el debate del estado de la autonomía que se celebrará en el Parlamento dentro de dos semanas.

"La economía crece de forma sostenible, con más innovación, más exportaciones, con servicios públicos más eficientes, más ágiles, que responden mejor ante los ciudadanos; hay más facilidades para conciliar, más recursos (...) Las cuentas públicas están saneadas, mejor preparadas para el avance de Galicia, hay más crecimiento y bienestar", ha asegurado el presidente gallego, que ha destacado que la capacidad de superación de Galicia "aún no ha tocado techo".

"Nuestra pretensión fue que los gallegos pudieran contar con el apoyo y el respaldo de la Xunta, porque este gobierno no nació hipotecado, no depende de ningún interés oculto, no fue diseñado en despachos por la suma de minoría incompatibles entre sí, se debe a los gallegos", ha reiterado.

Durante su intervención ha agradecido el trabajo de todos los conselleiros, especialmente de los dos que han abandonado el Ejecutivo, un equipo de personas "capaces, leales y comprometidos" y que, ha reiterado, que no cambiaría.

De Beatriz Mato ha destacado que los retos no la asustan, antes bien, la motivan, y ha aprovechado una intervención anterior de la ya candidata por el PP a la Alcaldía de A Coruña para meter una pulla sobre los cursos máster.

Mato, al igual que todos los conselleiros que han intervenido, ha agradecido especialmente la confianza de Núñez Feijóo, de quien ha dicho, entre otras cosas, que haber estado a su lado desde 2009 había "mejor que un posgrado en la mejor universidad de Galicia e incluso de fuera, la mejor escuela que uno puede tener".

"Compartí gobierno con el mejor político en activo en España", ha sentenciado Mato, en un resumen de las loas que los distintos conselleiros han dedicado al presidente.

"Agradezco el símil a que estar en Xunta es como estar en un máster. Y concreto, hay que asistir todos los días, todos los momentos, (no se libra) ni fines de semana,... Es el máster más importante que se puede hacer en la vida de los gallegos", le ha respondido Núñez Feijóo, que también ha tenido palabras de agradecimiento para Rey Varela, "un buen conselleiro" que siempre acudió al despacho con "una solución para cada problema, a veces no baratas", ha señalado.

Núñez Feijóo ha destacado la incorporación de Turismo a Cultura y la disgregación de esta de Educación, para realzar tanto un área importante económica y de defensa y promoción de la identidad gallega, con Román Rodríguez al frente, como para que Educación tenga peso propio de la mano de Carmen Pomar, profesora de Psicología en la USC.

A Fabiola García, nueva conselleira de Polítca Social, le ha dicho que tiene el listón "muy alto" y ha recordado, en cualquier caso, que la Dirección Xeral de Mayores y Personas con Discapacidad que ocupaba hasta ahora ya consumía el "70 por ciento del presupuesto de la Consellería".

También ha alabado el papel de José González, nuevo conselleiro de Medio Rural, "que en solo dos años como diputado se ha revelado como uno de los puntales del grupo".

"Y los que siguen no significa que no tengan que seguir con sus retos", ha expresado a Alfonso Rueda (vicepresidente y conselleiro de Presidencia), Valeriano Martínez (Hacienda), Francisco Conde (Economía), Jesús Vázquez (Sanidad) y Rosa Quintana (Mar).

"Tanto los nuevos como los que siguen deben tener presente que ser conselleiro no es ser jefe de nadie, sino empleado y servidor de todos y cada uno de los gallegos", ha incidido Núñez Feijóo, que ha asegurado que el lema acuñado en 2016 'Galicia, Galicia, Galicia' sigue teniendo toda su vigencia".

Tanto los tres nuevos conselleiros como los tres que asumen nuevas competencias han jurado sus nuevos cargos en un acto en el que han estado acompañados por sus familiares y distintos cargos públicos, entre otros, los rectores de las tres universidades gallegas.

Todos ellos, además de los dos que han dejado el gabinete, han agradecido, emocionados, la confianza depositada en ellos por Núñez Feijóo, al que han dedicado todo tipo de alabanzas y han señalado incluso que "las broncas" eran "positivas".