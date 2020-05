Feijóo ve un "disparate" el pacto con Bildu y lamenta que España tenga "una política frívola y de adolescentes"

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que la política española "atraviesa el peor momento" de la "historia democrática". "Es una política frívola y de adolescentes que los españoles no merecen", ha lamentado.

En este sentido, Feijóo ha sostenido que "la mayoría del PSOE está perpleja ante" los "trapicheos políticos en que anda" la actual directiva socialista. "Me consta además que hay mucha gente en el PSOE que no puede aceptar este tipo de planteamientos", ha aseverado.

"¿QUÉ LE DEBEMOS LOS ESPAÑOLES A BILDU?"

Así, el dirigente gallego ha dejado claro que el Congreso de los Diputados "no es un circo con varias pistas" en las cuales se pueda "pactar una cosa y la contraria". "Y ya no hablemos del partido con que se pacta", ha señalado, para después preguntarse: "¿Qué le debemos los españoles a Bildu?".

Para Feijóo, "ver a todo un Gobierno" pactando con la formación vasca "en plena crisis económica, social" y cuando se está "pidiendo a Europa" no es lo más adecuado. "¿Éste es el mensaje responsable que estamos planteando en una mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y patronales?", ha continuado.

En este sentido, Feijóo ha ensalzado la labor de oposición realizada por los 'populares' durante la crisis del coronavirus, que ha calificado de "muy razonable", al contrario que la de Vox. "A mí la oposición de Vox no me gusta. No ha tenido este comportamiento. Nosotros somos un partido de Estado y España necesita una alternativa y eso es responsabilidad del PP", ha opinado.