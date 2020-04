Feijóo: Las elecciones no forman parte de la agenda de la Xunta, lo reitero

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este viernes que las elecciones autonómicas "no forman parte de la agenda" del Gobierno gallego y ha insistido en que dependen de dos factores; la situación del estado de alarma decretada por el Gobierno y la evolución de la pandemia del coronavirus.

Núñez Feijóo ha aludido de este modo en una conferencia de prensa al anuncio hecho por el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha avanzado la posibilidad de que las elecciones al Parlamento Vasco, previstas para el 5 de abril pasado y aplazadas por la crisis de la COVID-19, se celebren el próximo mes de julio.

Vascos y gallegos votaron el mismo día en las tres convocatorias autonómicas anteriores, 2009, 2012 y 2016, e iban a hacerlo de nuevo el pasado 5 de abril.

El presidente gallego ha reconocido que ha hablado con el lehendakari y que lo hace "con cierta frecuencia" sobre la evolución de la pandemia y acerca de las distintas medidas que están adoptando tanto Galicia como el País Vasco, dos comunidades que se parecen "bastante", en su opinión, en la forma de abordar tanto la pandemia como la desescalada.

"Me gustaría no insistir en este asunto, porque entiendo que no tiene más recorrido", ha pedido Núñez Feijóo, que, sin embargo, ha tenido que responder a varias preguntas más sobre la convocatoria electoral.

En su intervención ha recordado que las elecciones se tienen que celebrar este año, ya que la fecha de abril era un adelanto, y la legislatura concluirá después del verano.

En cualquier caso, Núñez Feijóo ha dicho que la Xunta "solo puede ser prudente y no especular", porque los dos factores que en este momento determinan la futura convocatoria "no dependen directamente" del Gobierno gallego.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado, además, que quedó con el resto de partidos políticos cuando se desconvocaron las elecciones en valorar la situación sanitaria y conocer su opinión sobre la futura convocatoria.

Sobre las razones esgrimidas por el lehendakari para estudiar una convocatoria electoral antes de agosto debido a un posible rebrote en otoño, Núñez Feijóo ha asegurado que él ya dijo "hace semanas" que esa era una posibilidad cierta.

"En este momento en la agenda de la Xunta no están las elecciones", ha insistido el presidente gallego, que ha destacado que ya se ha reunido en varias ocasiones con los responsables de los principales partidos en Galicia y los volverá a convocar sobre el asunto electoral "cuando toque, cuanto tenga algo que decirles".