Feijóo, ante las encuestas: "Los votos cuadran, hay que unirlos"

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que las encuestas sobre las elecciones generales del 10 de noviembre confirman que la "alternativa" al PSOE "está preparada", y ha señalado que los "votos cuadran, hay que unirlos".

En un acto de campaña en Narón (A Coruña), ha destacado que esos sondeos "acreditan que ni Ciudadanos ni Vox van a sacar escaños" en Galicia, por lo que ha considerado que esos "miles de votos sin escaño pueden beneficiar a un Gobierno de izquierdas".

"Por el contrario, si se unen para que no gobierne la izquierda, el PP ganaría claramente en Galicia", ha valorado el presidente de la Xunta, que ha sostenido que su formación "sería la primera fuerza" y volvería "a tener opciones de gobernar en toda España".

Además, ha matizado que las "segundas elecciones forzadas de Sánchez le salieron mal; es el responsable de bloquear tres veces España, le vuelve a salir mal". A su juicio, "es razonable" porque el "responsable del fracaso no puede pedir confianza, no otorga confianza".

Feijóo ha reseñado que únicamente "dividiendo el voto puede vencer" el PSOE, del que ha censurado su posicionamiento ante el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes o el sector naval de Ferrol. Sobre este último, ha indicado que su "esperanza pasa por conseguir un barco puente mientras no empiezan las fragatas" F-110 para la Armada.

Para el dirigente gallego, "Navantia se va a quedar sin carga de trabajo si no hacemos un AOR" y si se clausura la térmica pontesa "el puerto de Ferrol sufrirá en tráfico y empleo". "As Pontes como pueblo desaparecerá", ha observado el presidente del PP de Galicia, que ha reiterado que más "de 80 centrales como la de As Pontes" operan en Alemania.

Por ello, ha considerado que no "tiene sentido que se nos castigue" y ha reclamado que el 11 de noviembre haya "un Gobierno con el que poder hablar". Por último, ha afeado que haya "una decisión política que es no ayudar a las empresas electrointensivas", caso de Alcoa, y que resten "unas semanas para finalizar el 2019 y las obras" del AVE "no finalizarán" en Galicia.