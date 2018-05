Feijóo expresa respaldo a Rajoy y dice que moción de censura es "estéril"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresó hoy su respaldo al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y opinó que la moción de censura planteada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es "estéril".

Feijóo hizo estos comentarios a un grupo de periodistas en el complejo de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela al ser preguntado sobre la situación de su partido y la posibilidad de convocar un congreso extraordinario.

Este fin de semana, un diario digital atribuía al presidente gallego en un artículo de opinión estar recabando apoyos para convocar ese congreso extraordinario, una información que ha suscitado numerosos comentarios.

"Voy a apoyar al presidente Rajoy" porque entre las alternativas actuales es "el político que puede dar más estabilidad", comentó el dirigente gallego, quien aseguró que al hacerse cargo de esa formación en Galicia en 2006 se comprometió a que "nunca sería un Judas".

Feijóo afirmó que la moción de censura presentada por el PSOE fue "improvisada" y es "estéril desde el punto de vista de alternativa de gobierno" ya que los partidos de la oposición "quieren cosas distintas" que impiden una unión.

Así, dijo que Ciudadanos "no quiere los socialistas gobernando sino elecciones anticipadas", mientras que los independentistas catalanes "quieren que salgan de la prisión sus políticos, que incumplieron sistemáticamente el Código penal, la Constitución y el Estatuto" y los gobernantes vascos "quieren un replanteamiento total del estado de las autonomías".

Para Feijóo, la propuesta de moción de censura de Sánchez está destinada a "ganar credibilidad como político en España" y a "ganar autoridad dentro de su partido, pero no tiene nada que ver con los intereses de los españoles", porque "apoyos no conocemos y si los que hay son los independentistas catalanes y Podemos", lo que generaría es una "enorme inestabilidad" en caso de prosperar su iniciativa, dijo.

"Dime quien te apoya y podre decirte quién eres", improvisó sobre el refranero el dirigente del PP en Galicia, que consideró la propuesta de moción de censura del PSOE "irrelevante".

Además, Núñez Feijóo pidió "disculpas a los españoles" tras la sentencia del casto Gurtel, que condena al PP al considerar que participó a título lucrativo, si bien limitó su impacto al partido.

Consideró que "los ciudadanos no merecen comportamientos abusivos" practicados en algunos municipios" de la Comunidad de Madrid, entre ellos los exalcaldes de Mahadahonda y Pozuelo, junto con empresarios y el extesorero del PP, en alusión a Luis Bárcenas.

"No podemos olvidar todo lo que se hizo mal", pero opinó que las actitudes del PSOE y de Podemos no son un "modelo" en cuestiones de ética política, apuntó que la sentencia Gurtel "no es firme y cabe recurso" e indicó que "aún no conocemos alguna sentencia que está en los tribunales andaluces en la que hay veinte años de Partido Socialista", ha señalado en alusión al caso de los ERES.

Feijóo consideró necesario "avergonzarse" de las actitudes de los corruptos, pero "aseguró que los partidos políticos no son corruptos, los corruptos son los políticos, personas concretas con nombre y apellidos", y apostilló: "sobre esos compañeros de viaje lo mejor hubiera sido ni tenerlos ni conocerlos. Yo tuve la suerte de no conocerlos", se ha desmarcado.