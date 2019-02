Feijóo se inclina por elecciones el 26 de mayo aunque no da "nada por hecho"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado este jueves que la fecha más conveniente para una eventual convocatoria de elecciones generales en España sería que coincidiese con los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, si bien ha advertido de que él no da "nada por hecho".

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Núñez Feijóo ha dicho en conferencia de prensa que tras el rechazo de la Cámara a las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "todo el mundo puede llegar a la misma conclusión: que la legislatura está acabada y solo falta la fecha para poder votar".

"Pero yo no doy por hecho nada", ha advertido, ya que durante muchos meses, ha asegurado que la regla general ha sido que los intereses generales de España no han sido los del presidente del Gobierno por lo que dar por hecho u opinar sobre unas elecciones no convocadas o sobre su fecha supone únicamente eso, "opinar".

"La legislatura está muerta, ahora queremos saber la fecha exacta del funeral. Pero si habrá elecciones o no solo corresponde al presidente", ha destacado Núñez Feijóo, que ha considerado que "desde el punto de vista del sentido común y de la estabilidad de España sería prudente y necesario convocar esas elecciones".

"Opino como la mayoría de ciudadanos, que si ya están convocadas para un domingo de mayo, hagámoslas" ese mismo día, ha dicho en alusión al 26 de mayo, fecha para la cual están fijados por ley esos comicios -el cuarto domingo de mayo- si bien aún no han sido oficialmente convocadas.

Para Núñez Feijóo sería injustificable hacer elecciones (generales) en abril y que según se cerrasen las urnas se volviesen abrir en apenas unos días para otras elecciones en mayo.

"España no se lo merece", ha asegurado el presidente gallego, que ha manifestado que "la estabilidad" que necesita España es "incompatible con dos fechas (electorales) en treinta días" y sería una "enorme irresponsabilidad"

En cuanto a la opinión del líder de su partido, Pablo Casado, con quien compartirá dos actos esta tarde en Pontevedra y Vigo, sobre posibles alianzas electorales ha dicho que es "bueno que la gente sepa con quién se va a gobernar".

En cualquier caso, ha asegurado que España no recuperará la estabilidad "si hay un gobierno apoyado por los populistas e independentistas".

"Ya hay un gobierno apoyado así y ha sido abortado y frustrado", con lo cual, ha añadido, la moción de censura de hace menos de un año no sirvió "para nada" (...) "más inestabilidad, más inseguridad y probablemente unas elecciones anticipadas" .

"El último año, desde el punto de vista político, y lo que más interesa, social y económicamente en España, se ha perdido", ha concluido.

Ha incidido en que los independentistas (catalanes) en el Congreso no tienen interés por la gobernabilidad en España, algo que en su opinión está "contrastado" y es "evidente" tras su voto en contra al inicio del trámite presupuestario.

En cuanto a la estabilidad que pueda aportar a España un gobierno formado o apoyado por otras fuerzas distintas "está por ver", si bien ha considerado que a él le gustaría que el PP no necesitase pactar con Vox, partido al que no ha mencionado.

"Me gustaría que el PP no necesitase pactar con al menos uno de esos partidos a los que usted se refiere", ha dicho en alusión a una pregunta sobre un posible pacto entre PP, Ciudadanos y Vox.

Ha incidido en que el objetivo del PP es que la fuerza de Santiago Abascal,que en la actualidad no tiene representación en el Congreso, siga sin tenerla y trabajará para ello desde Galicia, para que todos los diputados y senadores posibles sean del PP.