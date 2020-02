Feijóo: "No tengo ningún interés ni compromiso de pactar con Vox y no lo haré"

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, el dirigente popular ha subrayado que Vox "coincide con Podemos y los independentistas" en el objetivo de que él no gobierne.

Por ello, ha proclamado que "ese pacto" (con Vox) no es "posible". "No tengo ningún interés ni compromiso de pactar con Vox y no lo haré porque no creo que ese pacto sea bueno para los gallegos y, sobre todo, porque no creo que vaya a tener representación parlamentaria", ha remarcado.

"No vamos a darle categoría a un partido que está en contra de Galicia", ha aseverado, antes de poner el ejemplo del idioma.

"Tenemos dos idiomas, ¿por qué hay que meterse con uno? Los nacionalistas lo hacen con el español, y los de Vox, con el gallego. Los gallegos hablamos cordialmente las dos lenguas", ha defendido, y ha reivindicado una "educación bilingüe", además de llamar a dejar de usar el idioma "como arma arrojadiza".

Las palabras de Vox han tenido respuesta en redes sociales por parte de varios colectivos y particulares. Entre las voces que se han pronunciado está la del BNG, que ha recordado en su perfil de Twitter que Feijóo "dijo en su día que para Ourense sería letal tener a Jácome de alcalde. Y Jácome es alcalde gracias al PP de Galicia. Ahora viene con 'no tengo intención de pactar con Vox', pero si le hiciera falta, ya sabes que haría, ¿verdad?".