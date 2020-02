Feijóo carga contra la "cumbre internacional" de Sánchez y Torra: "Es absolutamente desproporcionado y asimétrico"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este miércoles contra la "cumbre internacional" que, a su modo de ver, se ha organizado en La Moncloa por Pedro Sánchez para el president catalán, Quim Torra. "Nos parece absolutamente desproporcionado y asimétrico", ha sentenciado.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en un acto de precampaña en Noia (A Coruña), donde ha remarcado que el "objetivo" de los populares gallegos es "respetar la normalidad" que se vive en Galicia y profundizar "en la política que une, que es la útil". "Vamos a seguir escuchando a la gente", ha apelado.

A renglón seguido, ha subrayado que es "más necesario que nunca" seguir "preservando Galicia" del "bloqueo político, de la ruptura del diálogo y de la convivencia", así como "preservar" la comunidad del "enfrentamiento entre bloques políticos".

Feijóo ha prevenido contra la "fractura social", tras reivindicar que, durante su mandato, ha conseguido que "Galicia siga unido", un "objetivo" que también se marca "para los próximos cuatro años".

En este escenario, ha defendido que los gallegos "cumplen su palabra", por lo que solo se "pide" que se "cumpla" con Galicia, que se le pague "lo que se le debe" y que "se cumplan los compromisos asumidos con todas las empresas en situación crítica".

"CUMBRE INTERNACIONAL"

Feijóo ha exigido que se "cumpla" con Alcoa o con la central de As Pontes, y ha reclamado que finalice el "tratamiento desigual" en relación con otras comunidades como Cataluña o Euskadi.

"Estas cumbres internacionales entre el Gobierno de todos y una parte de España es algo que inquieta a los gallegos, porque nos parece absolutamente desproporcionado y asimétrico", ha subrayado, antes de proclamar que, para los populares gallegos, "el modelo de convivencia es Galicia", con su "unidad" por bandera.

"A nosotros nos interesa y hablamos de la Galicia de los 2,7 millones de habitantes frente al multipartito de siete partidos que solo habla de un gallego, que es Feijóo", ha remarcado y ha lanzado una advertencia: aunque Sánchez "no podría ser presidente la próxima semana si Torra y Puigdemont no quieren", la "estabilidad" de España "no puede depender" de ERC o JxCat.

"Los gallegos no debemos nada a los independentistas de Cataluña y no queremos que nuestros recursos estén a su disposición", ha subrayado, antes de anticipar que, si hay cesiones, habrá respuesta por parte de aquellos que reivindican "un trato justo" entre comunidades, entre los que ha incluido a Galicia.

CAMBIO EN EUSKADI

Por otra parte, preguntado al respecto, se ha reafirmado en su postura en relación al cambio de Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz como candidato de la coalición de su partido y Ciudadanos en País Vasco. Iturgaiz le parece "un político con trazabilidad" y conocido en Euskadi, y Alonso es un dirigente "que ha decidido dejar temporalmente la política y que sería muy bien recibido, en su partido, como él ha dicho, que es el PP".

Más allá, ha apuntado que, igual que al candidato a lehendakari no le preguntan "por los problemas del multipartito en Galicia", el prefiere que los periodistas le cuestionen sobre cuestiones de la comunidad.

"Que es mi compromiso y mi pasión política. Soy candidato en Galicia y sobre Galicia yo le contesto lo que quiera", ha zanjado.