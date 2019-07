Feijóo cree que "ya era hora" de que hubiese fecha para la investidura de Sánchez: "España no puede seguir así"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que "ya era hora" de que se fijase --los días 22 y 23 de julio-- el pleno de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso, porque España "no puede seguir así", con un Ejecutivo en funciones.

"Ya era hora, porque llevamos en España prácticamente con un Gobierno en funciones desde hace un año y ya era hora de que el presidente del Gobierno, que dice que es capaz de formar Gobierno, empiece la tarea", ha espetado, en declaraciones a los medios durante la inauguración a la fábrica de Larsa en Outeiro de Rei (Lugo).

"Espero y deseo que el presidente acierte y que el presidente pueda tener una mayoría que posibilite su investidura. De no ser así sería un fracaso, un fracaso con una responsabilidad evidente, personal e intransferible que es del candidato a presidente del Gobierno, que es Pedro Sánchez", ha esgrimido.

Interpelado sobre si cree que pueda haber de nuevo elecciones, Feijóo ha dicho que espera "un mínimo de responsabilidad de Pedro Sánchez", quien --ha recordado-- "planteó una moción de censura contra un presidente que había ganado claramente las elecciones, con más votos y escaños que él mismo" actualmente --los 123 socialistas frente a los 137 de Mariano Rajoy en 2016--.

LA "PRECARIA SITUACIÓN" DE SÁNCHEZ

Además, el titular de la Xunta ha afeado que el todavía presidente en funciones "esté responsabilizando a partidos de su precaria situación", a formaciones "con las que no quiere gobernar, ni quiere plantear un programa de Gobierno, ni quiere plantear ninguna coalición".

De ello, Feijóo deduce que "parece que todo es confeccionar un relato para justificar por qué el presidente Sánchez se va apoyar en el populismo y en el independentismo vasco y catalán".

"Esta no es una buena noticia ni para Galicia, ni para España. Que la llave del Gobierno de España la tenga el independentismo vasco y catalán nunca ha ocurrido con ningún presidente del Gobierno, pero me da la sensación que está construyendo un relato responsabilizando a otros partidos con los que no quiere pactar para justificar el pacto que está hilvanando con Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, PNV y otros partidos independentistas de Cataluña", ha sentenciado.