Feijóo: La lucha por la igualdad real de las mujeres no acabó, continúa

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que la lucha por "la igualdad real y efectiva de las mujeres no acabó", sino que "continúa".

Preguntado tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego si se consideraba feminista, Núñez Feijóo ha pedido que se concretase "el contenido y alcance de ese concepto".

"Considero que las mujeres tienen, por supuesto, obviamente, sin ninguna discusión, los mismos derechos que los hombres", ha respondido en cualquier caso Núñez Feijóo, que ha incidido en que "plantear o replantear si una mujer tiene los mismos derechos que un hombre es un disparate".

"Respeto absolutamente, y ya lo dije alguna vez, a veces siento vergüenza de ver a algún hombre que abusa de su fortaleza física, verbal, económica o de cualquier otro tipo en relación con una mujer", ha continuado.

Tras estas afirmaciones ha dicho que confiaba en haber respondido a la pregunta inicial, si se consideraba feminista, a lo que el periodista ha considerado que no y ha formulado de nuevo la cuestión.

Núñez Feijóo ha eludido responder directamente al término y ha vuelto a pedir concreción sobre el concepto.

"Que se pregunte que si un hombre respeta a una mujer, como pregunta,... Mire usted, si un hombre no respeta a una mujer no es que (no) sea un hombre, es que simplemente no es persona. Hasta aquí podríamos llegar en relación a ese asunto", ha incidido.

El presidente gallego ha destacado que apoya la lucha a favor de la igualdad y ha lamentado que siga habiendo "desigualdad real y efectiva, problemas para la conciliación, para ejercer determinadas profesiones y también una brecha salarial en España y en el resto de los países de Europa".