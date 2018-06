Feijóo mantiene en vilo a pesos pesados del PP, que esperan que dé el paso para evitar una guerra interna en el partido

Cargos del PP de toda España están pendientes del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que empiece a "clarificarse" el futuro del PP ante el congreso extraordinario que se celebrará en julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. El retraso del 'barón' gallego en desvelar sus planes ha generado inquietud dentro del partido, que teme que si no se presenta podría desatarse una guerra interna a menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press admiten que Feijóo es el candidato que puede presentar una candidatura "mayoritariamente aceptada" por todos los territorios. Pero coinciden también en que si no la lanza, dejará abierto el camino a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, un paso que movilizaría a los partidarios de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El silencio de Feijóo sobre sus planes de futuro a menos de tres días para que se abra el plazo de presentación de candidaturas ha hecho crecer el nerviosismo dentro del PP. Este mismo viernes ha asegurado que aún no ha adoptado una decisión y que lo estudiará durante el fin de semana. "No he tomado la decisión. Cuando la tome, la anunciaré, lógicamente", ha dicho textualmente, antes de participar en unas jornadas jurídicas en Sarria (Lugo).

UN CANDIDATO DE CONSENSO

El presidente de la Xunta parte como favorito en todas las quinielas de destacados miembros del PP, que lo ven como la persona que puede aglutinar al partido y conformar una candidatura de consenso. "Feijóo es una figura no discutida y mayoritariamente aceptada", sostiene un veterano dirigente del partido, que cree que no tiene "más remedio" que aceptar. "Su tren pasa ahora, no dentro de un año", añade un parlamentario, que cree que quiere hacerse de "rogar".

Fuentes del PP creen que si el líder gallego da un paso al frente, su candidatura tendrá un efecto disuasorio para Sáenz de Santamaría. "Si Feijóo se lanza, Santamaría se echa para atrás", resume un histórico cargo 'popular', que alerta del riesgo de que el partido pueda "abrirse en canal" a un año de las elecciones, teniendo en cuenta la rivalidad entre Cospedal y Santamaría.

Según las fuentes consultadas, Cospedal es consciente de que tiene menos opciones en este proceso sucesorio y por eso está dispuesta a movilizar sus apoyos territoriales en favor de Feijóo. Sobre el futuro de la secretaria general del PP, muchos de ellos pronostican que no volverá a Castilla-La Mancha para competir por cuarta vez por la presidencia regional y algunos la ven encabezando la lista europea del PP en mayo de 2019.

LOS MOVIMIENTOS DE SANTAMARÍA

A la espera de que Feijóo mueva ficha, fuentes del PP aseguran que Sáenz de Santamaría y sus partidarios han estado calibrando posibles apoyos en este último tiempo. Hasta ahora, la exvicepresidenta del Gobierno no se ha descartado cuando los periodistas le han preguntado con insistencia si se postulará para suceder a Rajoy.

Cargos del PP interpretan que las últimas declaraciones del presidente de los 'populares' vascos, Alfonso Alonso, --asegurando que Sáenz de Santamaría puede "encarnar" la renovación que necesita el PP-- evidencian que está tanteando el terreno ante su posible candidatura para liderar el PP.

Fuentes del PP reconocen que Sáenz de Santamaría tiene menos apoyo territorial a nivel de dirigentes porque estos años ha estado volcada en la gestión del Gobierno de Rajoy, pero podría tener un apoyo relevante entre las bases. Además, admiten que el hecho de ser mujer, tener escaño en el Congreso y menos de 50 años, es una buena carta de presentación para conformar una candidatura que opte a liderar el partido.

LAS OTRAS CANDIDATURAS

Mientras los pesos pesados toman una decisión, todo apunta a que habrá otras candidaturas con menos tirón. El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo está recogiendo avales para presentarse y no ha ocultado su distancia con Sáenz de Santamaría. Según ha admitido a Europa Press, esperará a ver si Feijóo se presenta porque en ese caso él no tendría "inconveniente" en retirarse de la competición.

También el ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo ha anunciado que optará a la presidencia del PP. De hecho, ha remitido un escrito al comité organizador del congreso pidiendo permiso para poder utilizar el próximo lunes 18 la sede nacional en Madrid para presentar ante los medios de comunicación su candidatura.