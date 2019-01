Feijóo muestra su "decepción" por unas cuentas discriminatorias con Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este jueves su "decepción y profunda preocupación" ante un proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno "discriminatorio" con Galicia.

Según ha dicho en conferencia de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo, "parece que las comunidades autónomas más desleales son aquellas que tienen más privilegios" en las cuentas públicas, en alusión a Cataluña.

Precisamente, sobre la reunión mantenida esta jornada entre representantes del Ejecutivo central y de la Generalitat, el presidente gallego ha comentado que los españoles desconocen "el precio político, económico y presupuestario" para que el Gobierno tenga el voto favorable a sus cuentas del independentismo catalán.

"Imagino que la reunión será saber el precio desde el punto de vista económico, de inversiones y en préstamos, para que (la Generalitat) siga incumpliendo el déficit público, y político; qué tienen que hacer con los políticos presos y con el planteamiento de independencia del Gobierno de Cataluña", ha manifestado.

"Veremos qué es lo que quieren contar (de la reunión)", ha señalado Núñez Feijóo, que ha zanjado: "A la Generalitat le va bien y a la mayoría de los españoles nos va muy mal" con el proyecto de presupuestos.

En el caso de Galicia, ha explicado, lo "preocupante" no es ya el año 2019, sino que la previsión de inversiones plurianuales para 2020 y los años siguientes en cuestión de infraestructuras son, si cabe, "más alarmantes", ha explicado.

Se ha mostrado convencido de que es una diagnosis que comparten la mayoría de los actores políticos, sociales y económicos de Galicia y ha señalado que mientras la inversión territorializada del Grupo Fomento baja un 26 % en la Comunidad, la media de subida en el conjunto de España es también del 26 por ciento.

En cualquier caso, ha señalado que próximamente trasladará al Gobierno estos planteamientos y ha avanzado que Galicia pedirá "lo que tenía" comprometido en años anteriores.

"No vamos a permitir que se le quite lo que ya tenía, no vamos a aceptar que disminuyan compromisos con Galicia solemnizados en presupuestos anteriores", ha indicado.

En su intervención ha asegurado que las cuentas de 2019 son el peor presupuesto para Galicia desde el año 2002 y, de confirmase la previsión de inversiones a partir de 2020, supondría "la anulación" de la mayoría de infraestructuras pendientes y comprometidas en la Comunidad.

Para Núñez Feijóo, además, las cuentas generan "inquietud" porque "no son realistas" y "aumentan los impuestos para la inmensa mayoría de las familias gallegas".

"No nos creemos el presupuesto", ha enfatizado el presidente gallego, que considera "muy arriesgado" creer que los ingresos se incrementarán en 20.000 millones de euros cuando la previsión es que el crecimiento económico y la actividad se ralenticen.

Ha incidido en la subida de impuestos al gasóleo, el combustible que usan el 85 % de los vehículos en Galicia, y que se traducirá en un aumento de 70 millones de euros para transportar lo que ya se transportaba un año antes.

En cuanto a actuaciones concretas, ha indicado que "se salva" en materia de ferrocarriles la conexión por alta velocidad a la Meseta y una "incipiente" inversión en la conexión con Lugo; "el resto desaparece", ha observado.

Además, también es "muy preocupante" la ausencia de partidas para la adquisición de material rodante, los trenes AVRIL, necesarios para la puesta en marcha de la alta velocidad, así como en estaciones intermodales, partidas que confía en que "estén en otra parte".

Ha criticado las inversiones en carreteras que dejan al margen proyectos "ya aprobados" y ha asegurado que o bien el anexo de inversiones de Fomento está "mal confeccionado" o habrá una "enmienda a la totalidad".

En cualquier caso, ha advertido de que no transigirá con "enmiendas estéticas" por parte de partidos que apoyan al Gobierno para que posteriormente puedan decir que han conseguido "40 o 50 millones" para Galicia gracias a su gestión. "No cuela", ha concluido.