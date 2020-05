Feijóo se muestra partidario de acortar la campaña, pero evita avanzar cómo la hará él si no fragua un acuerdo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la posibilidad de acortar a una semana la campaña electoral para el 12 de julio --lo planteó esta misma semana el PPdeG-- está "encima de la mesa" y ha subrayado que, bajo su punto de vista, si se fragua un acuerdo entre los distintos partidos gallegos para reducirla, los populares "deberían sumarse".

Eso sí, preguntado, tras el Consello de la Xunta, acerca de si él reducirá su campaña a una semana aunque no haya acuerdo, ha evitado precisarlo. "Me gustaría ir paso a paso", ha dicho, después de haber recordado que la ley determina que el periodo legal de campaña son 15 días y que, si no hay consenso para reducirla, cada partido "hará lo que considere oportuno".

Preguntado acerca de si el PPdeG tomará la iniciativa de llamar a los partidos, Feijóo no lo ha precisado, pero ha apuntado que es una opción que se encuentra "encima de la mesa". "En las últimas elecciones generales, el PSOE lo propuso y todas las formaciones lo aceptaron. Si todas las fuerzas quieren acortarla y hay ese acuerdo, el PPdeG debe aceptarlo", ha esgrimido.

En todo caso, ha manifestado que "da la impresión" de que hay partidos en Galicia que "no querían elecciones" y ahora "se molestan" cuando se plantea reducir la campaña. Y ha añadido que también hay otras formaciones que "antes" de que estuviesen convocados los comicios "ya tenían anuncios pagados" en medios de comunicación.

"Estamos viviendo una cierta confusión y dudas de lo que quieren las fuerzas de la política", ha dicho el presidente, convencido de que en un momento como el actual, en la desescalada de la pandemia, "no es descabellado" pensar en que la situación puede aconsejar recortar el periodo de campaña electoral.

Dicho esto, ha indicado que, por ley, cualquier fuerza política "tiene derecho a hacer campaña 15 días". Por ello, ha concluido que, si hay un pacto, él es "partidario" de que el PP se sume, pero ha añadido que, si no es así, cada formación podrá hacer "lo que considere oportuno".

"IR PASO A PASO"

Sobre si es su intención hacer campaña menos días si finalmente no hay acuerdo, Feijóo ha evitado aclararlo. "Me gustaría ir paso a paso, primero hay que saber si los partidos están de acuerdo en que se reduzca la campaña", ha indicado el presidente gallego, quien ha apostado también por esperar a comprobar la situación epidemiológica de Galicia cuando arranque la campaña, a partir del 26 de junio.

"Y a partir de ahí tomar una decisión oportuna y motivada", ha apostillado, antes de anticipar que, ocurra lo que ocurra, dentro de sus "obligaciones" lo "prioritario" para él "sigue siendo ser presidente" de la Comunidad y no "candidato" popular a la Xunta.

DEBATES

De hecho, tras ser preguntado acerca de si estará dispuesto a aceptar más de un debate televisado como pide la oposición, ha defendido que no ha dedicado "ni un minuto a los temas de campaña", ya que tiene "bastantes cosas que hacer".

Eso sí, ha esgrimido que los equipos de campaña del PPdeG "siempre aceptaron un debate" en los medios públicos gallegos, y ha dado a entender que lo mismo sucederá en esta ocasión y los populares aceptarán un único debate en la TVG.

Más allá, ha asegurado desconocer el conjunto de "propuestas y respuestas" de los partidos de la oposición, "que no coinciden entre sí y luego se crítican entre sí mismos". "Mi agenda no está en las elecciones, sino en la pandemia", ha sentenciado.

PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES

En clave electoral, Feijóo también ha recordado que la Vicepresidencia de la Xunta también trabaja en un borrador de consideraciones para garantizar que los comicios se celebran con todas las medidas de seguridad exigidas. Adicionalmente, ha subrayado que este protocolo será supervisado por el comité clínico, antes de ser remitido a la junta electoral, que es la que tiene que concretar los pasos a dar.

En todo caso, el presidente gallego ha vuelto a poner el foco en facilitar el voto por correo y en el papel de los fedatarios.

"Hay un artículo que dice claramente que Correos facilitará todo lo que esté dentro de sus capacidades para el voto por correo, igual que los fedatarios públicos deben ir siempre que se les llame a otorgar el poder gratuito que corresponde", ha recordado.

DIFICULTADES EN LA EMIGRACIÓN

En cuanto a las dificultades para votar con las que pueden encontrarse los emigrantes, ha esgrimido que esa cuestión está fuera de sus "competencias".

Con todo, sí ha admitido que, dado que el coronavirus es una pandemia, sí hay gallegos en la diáspora que se pueden ver afectados por las restricciones. "Es un riesgo que no se puede evitar", ha zanjado.