Feijóo ve "perfiles discutibles" en los nombramientos de Sánchez

El presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "máximo respeto" a los nuevos ministros que han tomado posesión hoy de su nuevo cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez entre los que ve "perfiles más acertados y otros más discutibles".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Núñez Feijóo ha incidido en que aunque "todos merecen nuestro respeto sin duda, personal y político", algunos de los nuevos responsables de las carteras ministeriales parecen tener un perfil más discutible, en su opinión.

"Efectivamente hoy tomaron posesión ministros que conforman el Gobierno de España; unos más conocidos, otros menos. Unos parece que con un perfil más acertado, otros más discutibles", ha resumido.

A su juicio, algunos de los nuevos miembros del Ejecutivo central presentan "perfiles que encajan en la materia" mientras que "otros no tienen ninguna experiencia en esa materia y en ninguna otra", aunque no ha querido aclarar a quienes se refería.

"Veremos exactamente qué es lo que van a hacer", ha argumentado el presidente de la Xunta.

Con todo, ha destacado que el problema principal del Gobierno de Pedro Sánchez no es la conformación del Consejo de Ministros sino "cómo va a gobernar, con quién, con qué apoyos".

Ha recordado que el Grupo Socialista no puede por sí mismo aprobar ninguna medida de calado, "no tiene capacidad para aprobar nada que no sea un simple decreto", ha dicho.

"Todo lo que suba de un real decreto tendrá muchas dificultades para aprobarlo", ya que necesitará la abstención o el voto favorable "del independentismo catalán", aspecto que nunca se había dado en la democracia española.

Finalmente, Núñez Feijóo no ha avanzado por el momento ninguna prioridad que le marque al nuevo Gobierno central, y tampoco ha comentado "la ausencia o presencia de ministros gallegos".

Aunque ha deslizado que pese a las "especulaciones", finalmente ninguna figura del PSdeG ha entrado a formar parte de los ministros del nuevo Gobierno socialista, aunque a su juicio es un aspecto "que no tiene mucha trascendencia".

Al único nombramiento al que se ha referido Núñez Feijóo ha sido al de la nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, nacida en A Coruña, a quien conoce personalmente por lo que se alegra mucho de que forme parte del Gobierno y más en esa cartera: "Pinta bien ese nombramiento", ha apostillado.